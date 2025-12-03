Chmurná Ranní show poprvé po 27 letech bez svých legend: Mareš zůstal v nemocnici s Hezuckým
3. 12. 2025 – 12:45 | Magazín | Jiří Rilke
Vysílání oblíbeného pořadu se tentokrát neúčastnil ani jeden z ikonické dvojky. Priority jsou jinde.
Během posledních 27 let vždycky moderoval Ranní show na Evropě 2 alespoň jeden z oblíbené dvojice moderátorů Leoš Mareš a Patrik Hezucký. Až dodnes.
Rádio muselo narychlo dávat dohromady náhradní program, protože Mareš napsal, že raději zůstane v nemocnici s těžce nemocným kolegou a kamarádem.
Co Hezuckého trápí, nevíme, protože si on ani jeho blízcí nepřejí zveřejňovat bližší informace. Vzhledem k indiciím a známým okolnostem je nicméně jasné, že se jedná o velmi vážný problém.
Ranní show místo slavné dvojky obstarali moderátoři Martin Cihlář a Katka Ŕíhová.
„Leoš se rozhodl, že zůstane s Patrikem v nemocnici,“ uvedla Katka.
„Chtěli bychom vám s Martinem Cihlářem vysvětlit situaci, dneska je to Martinova premiéra za mikrofonem tady. Proč se to stalo? Celou noc jsme si psali s Leošem, on tě pasoval do role svého nástupce,“ vysvětlila.
Bylo zřejmé, že jim role náhradníků není úplně příjemná a daleko raději by měli Patrika zase zpátky na nohách. Na znamení skutečnosti, že všichni drží palce, mu alespoň zahráli několik písniček.