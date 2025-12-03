Prodejci tlačí seniorům "chytré" elektroměry. Výsledky ale vyvolávají pochyby
3. 12. 2025 – 12:15 | Magazín | Anna Pecena
Nové „chytré“ elektroměry, které distributoři pokládají za úsporu a moderní věc, mohou ve skutečnosti stát starší lidi spoustu peněz navíc. Měřiče někdy nesprávně zaznamenávají spotřebu — a vy platíte za energie, které jste vůbec neodebrali. Tohle varování by měli slyšet hlavně důchodci.
Co ukázaly zahraniční kontroly
První vážná podezření se objevila už před pár lety v Nizozemsku. Tamní univerzitní výzkum otestoval několik typů chytrých elektroměrů a zjistil šokující rozdíly: některé modely ukazovaly hodnoty až šestkrát vyšší, než byla skutečná spotřeba. Studie upozornila, že problémem může být jak nekvalitní elektronika, tak nestandardní typy spotřebičů v domácnosti, které elektroměry “poblázní”.
Na alarm zareagovala i britská média. Podle tamních dat je ve Spojeném království téměř čtyři miliony chytrých elektroměrů, které hlásí chyby, přestávají komunikovat s centrálou nebo spotřebu špatně zaznamenávají. Pokud přenos dat selže, distributor automaticky účtuje odhad spotřeby, který bývá často vyšší než realita. A právě tento mechanismus dopadá na seniory nejvíc – málokdo z nich si všimne, že místo skutečných hodnot platí “odhad”, který jim nikdo nevysvětlí.
Jak vás chytrý elektroměr může připravit o peníze
Chytrý elektroměr má měřit přesněji. Jenže v praxi se může stát pravý opak. Problém může nastat při špatné kalibraci, vadné instalaci nebo ztrátě komunikace s distribučním centrem. Jakmile k tomu dojde, systém spustí výpočet na základě průměrné spotřeby. Pokud jste přes zimu topili málo, šetřili na světlech nebo jste třeba několik týdnů nebyli doma, nic z toho se do výpočtu nepromítne. Zaplatíte jako běžná domácnost v plném provozu.
Starší lidé jsou navíc vůči těmto chybám bezbrannější – málokdo má mobilní aplikaci, málokdo sleduje grafy spotřeby. Stačí pár měsíců a rozdíl mohou být i tisíce korun navíc.
Co si hlídat a na co máte právo
– Při výměně elektroměru si vždy poznamenejte nebo vyfoťte konečný stav starého zařízení.
– Pravidelně kontrolujte údaje na fakturách a porovnávejte je se stavem přístroje doma.
– Pokud elektroměr přestane komunikovat a dodavatel účtuje odhad, máte právo žádat kontrolu a přepočet.
– V případě podezření na chybu můžete požádat o oficiální přezkoušení elektroměru.
Chytré elektroměry mohou být užitečné. Ale stejně tak mohou být nástrojem, jak nenápadně zvýšit účty těm, kteří se neumějí bránit. A právě proto je důležité nenechat vše na technice a pravidelně si kontrolovat, co skutečně platíte.