Všechno, všude, najednou má 11 nominací na Oscara

Nejvíce nominací na letošní Oscary, a sice 11, získal sci-fi film Všechno, všude, najednou autorského dua Daniel Kwan a Daniel Scheinert. Je nominován i na ocenění za nejlepší režii a film. O hlavní cenu se 12. března utká s devíti dalšími soupeři, mimo jiné se snímky Víly z Inisherinu, Fabelmanovi, Top Gun: Maverick nebo Avatar: The Way of Water.

Šanci na slavnou sošku má i čtveřice Čechů. Maskérka Linda Eisenhamerová, specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar i zvukař Viktor Prášil nominaci spolu s kolegy získali za práci na německém válečném filmu Na západní frontě klid, který patří s devíti nominacemi k jednomu z favoritů. (Seznam nominací je ZDE) Na cenu za nejlepší film americká Akademie filmového umění a věd, která letos Oscary předá už po 95., nominovala také snímky Elvis, Tár, Na západní frontě klid, Women Talking (Ať ženy promluví) a Trojúhelník smutku. Nominace dnes v Los Angeles oznámila dvojice hollywoodských herců Allison Williamsová a Riz Ahmed. Zpravodajství Letos už byla ‚diverzita‘ OK: Zlatý glóbus za nejlepší drama získali Spielbergovi Fabelmanovi Multižánrový film Všechno, všude, najednou bude usilovat i o Oscara v kategoriích pro nejlepší původní scénář či nejlepší herečku v hlavní roli (Michelle Yeohová). Tu v pětici nominovaných doplňují Michelle Williamsová (Fabelmanovi), Andrea Riseboroughová (To Leslie), Cate Blanchettová (Tár) a Ana de Armasová (Blondýnka). O nejlepším herci v hlavní roli se rozhodne mezi Brendanem Fraserem (Velryba), Colinem Farrellem (Víly z Inisherinu), Austinem Butlerem (Elvis), Billem Nighym (Living) a Paulem Mescalem (Aftersun). Na cenu za nejlepší režii si vedle dvojice Kwan a Scheinert může dělat zálusk i Steven Spielberg, který za částečně autobiografické drama Fabelmanovi získal už svoji dvacátou nominaci na Oscara. Ve hře je i britský režisér Martin McDonagh za komediální drama Víly z Inisherinu, které má dohromady devět nominací. Skupinu doplňují Todd Field za Tár a Ruben Östlund za Trojúhelník smutku. Loni Oscara za nejlepší film poprvé v historii nejprestižnějších hollywoodských ocenění získala streamovací společnost, a sice Apple TV+, za snímek V rytmu srdce. Nejlepší režisérkou se stala Jane Campionová za film Síla psa od další streamovací společnosti Netflix, jejíž filmy měly celkem 27 nominací. V tomto roce prapor webových platforem drží Na západní frontě klid z produkce Netflixu. V plné síle se letos vrátily tradiční kinofilmy. Poprvé je mezi nominovanými na cenu za nejlepší film i dvojice pokračování - Top Gun: Maverick a Avatar: The Way of Water - které v kinech dohromady utržily na 3,5 miliardy dolarů (77 miliard Kč). Tom Cruise sice nominaci za nejlepší výkon v hlavní roli za ztvárnění instruktora vojenských pilotů nezískal, ale jeho Top Gun: Maverick, který spoluprodukoval, má i tak sedm nominací. Ještě o jednu více dostal životopisný snímek Elvis o králi rock ‘n’ rollu od režiséra Baze Luhrmanna. Předáváním Oscarů vyvrcholí sezona amerických filmových cen. Za jejich předzvěst bývají často považovány Zlaté glóby. Letos si je za nejlepší filmové drama odnesli Fabelmanovi a za nejlepší komedii či muzikál Víly z Inisherinu. Cenu pro nejlepší neanglicky mluvený film na Zlatých glóbech dostal latinskoamerický snímek Argentina, 1985, který je i v oscarové nominaci za nejlepší zahraniční celovečerní film, a to spolu s německým filmem Na západní frontě klid, belgickým Blízko, polským Íá a irským An Cailín Ciúin (Tichá dívka). Mohlo by vás zajímat Il Boemo Oscara mít nebude, do nominací postoupil Top Gun nebo Avatar

