Aktualizováno: Nominace na Oscary: Snímek Síla psa má šanci získat 12 sošek

Film Síla psa od produkční a streamovací společnosti Netflix vede v počtu nominací na Oscary, má šanci na zisk až 12 zlatých sošek včetně nejlepšího filmu a režie.

(AKTUALIZOVÁNO) Oscara za nejlepší film dosud nevyhrál žádný snímek z produkce streamovacích společností. Letos je jich však z deseti nominovaných polovina, takže je šance na prolomení této hollywoodské tradice větší než kdy jindy. Společnost Apple stojí za filmem V rytmu srdce, Netflix za Sílou psa a K zemi hleď! a HBO uváděla filmy Duna a Král Richard: Zrození šampiónek.

Do bojů o nejlepší režii se kromě Hamagučiho a Campionové dostal Steven Spielberg za West Side Story, pro nějž je to již osmá nominace v této kategorii. Spielberg zatím obdržel za režii dvě zlaté sošky, a to za Schindlerův seznam a Zachraňte vojína Ryana. Se Spielbergem soupeří také Paul Thomas Anderson za Lékořicovou pizzu, který je nominovaný i za nejlepší původní scénář, a Kenneth Branagh za Belfast.

Na seznamu chybí poměrně překvapivě Denis Villeneuve za snímek Duna. Ten sice získal deset nominací, nicméně většina jich je v technických kategoriích. Za Dunou jsou v počtu nominací filmy Belfast a West Side Story, oba mají sedm šancí na úspěch.

O ocenění za nejlepšího herce se utkají hollywoodské těžké váhy Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) a Will Smith (Král Richard: Zrození šampiónek) společně s herci Javierem Bardemem (Ricardovi), Benedictem Cumberbatchem a Andrewem Garfieldem (Tick, Tick... BOOM!).

Oscara za nejlepší herečku si odnese buď Penélope Cruzová (Paralelní matky), Jessica Chastainová (The Eyes of Tammy Faye), Nicole Kidmanová (Ricardovi), Kristen Stewartová (Spencer) nebo Olivia Colmanová (Temná dcera).

Média si všímají neúspěchu zpěvačky a herečky Lady Gaga, která se nedostala do bojů o Oscara za svůj výkon ve snímku Klan Gucci. Šanci na zisk první sošky od americké akademie dostala zpěvačka Beyoncé za píseň pro film Král Richard: Zrození šampiónek. Ten pojednává o životním příběhu tenistek Sereny a Venus Williamsových. Beyoncé je rekordmankou v zisku hudebních ocenění Grammy, má jich 28.

(15:53, původní zpráva) Sci-fi snímek Duna získal deset nominací, ačkoliv mu kromě bojů o nejlepší film chybí želízka v ohni v dalších nejsledovanějších kategoriích. Český film Zátopek se již v prosinci nedostal do užšího výběru na nominace v kategorii nejlepší zahraniční film.

Režisérka filmu Síla psa Jane Campionová se stala první ženou, která získala již druhou nominaci za nejlepší režii. Svou první šanci na zlatou sošku měla v roce 1993 za film Piano. Loni získala prestižní ocenění režisérka Cloé Zhaoová jako teprve druhá žena v historii Oscarů.

Síla psa má rovněž nominace pro všechny hlavní herecké postavy ve filmu. V kategorii nejlepší herec je to Benedict Cumberbatch, v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli Jesse Plemons a Kodi Smit-McPhee a v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli Kirsten Dunstová.

Značný úspěch zaznamenal rovněž japonský snímek Drajv maj kár, který byl uveden i na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a v lednu získal Zlatý glóbus pro nejlepší neanglicky mluvený film. Kromě oscarové nominace na nejlepší cizojazyčný film se bude ucházet o ocenění i v hlavní kategorii nejlepší film. Režisér Rjúsuke Hamaguči je navíc v bojích o nejlepší režii. Snímek je rovněž nominován v kategorii nejlepší převzatý scénář.

Kromě Síly psa, Duny a Drajv maj kár se do bojů o sošku za nejlepší film dostaly snímky Belfast, West Side Story, Lékořicová Pizza, V rytmu srdce, Král Richard: Zrození šampiónek a Ulička přízraků.

Slavnostní vyhlášení vítězů je plánované na 27. března, tradičně v divadle Dolby Theatre. Přehled všech nominací najdete na oficiálním webu Oscarů.