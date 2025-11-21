Všechno je jinak? Cibulková se veřejně usmiřuje, v zákulisí to ale vře: "Pohár trpělivosti přetekl"
21. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Zdroj z divadelního zákulisí promluvil a nevypadá to, že je všechno v takovém klidu, jak herečka tvrdí.
Drama okolo oblíbené herečky Vilmy Cibulkové nemá konce! Ukázalo se totiž, že její nedávné smírné vyjádření by mohla být jen fasáda a ve skutečnosti je problém možná hlubší, než se zdálo.
Všechno začalo, když Vilma utrpěla mentální kolaps takové intenzity, že známí raději volali záchranku a rovnou i policii. Vilma skončila v nemocnici a tvrdila, že za všechno může borelióza.
Zdravotní indispozice se plynule přeměnila ve veřejný spor, který Vilma vedla se svou kolegyní a dlouholetou kamarádkou Míšou Dolinovou. Ta totiž produkuje celou řadu divadelních představení a Cibulkovou vytočilo, že je měla prý bez domluvy najednou začít rušit.
„To mě Míša chce zničit? Co mám dělat? Já normálně žiju a pracuju. Byla jsem v týdnu na třech zájezdech s jinými agenturami,“ psala Vilma Blesku a dokonce zmiňovala žalobu.
O několik dní později zařadila zpátečku: „Mám nový mobil. Spoustu dat jsem ztratila, dnes obnovuji. S Miškou Dolinovou nejsem v žádném sporu, těším se na všechna představení, kterých se jistě dočkáme,“ hlásila z ničeho nic pro Super.
Zdroj magazínu eXtra ze zákulisí divadla, který si nepřál být jmenován, má ale úplně jiné informace: „Nechci to specifikovat, ale Míša moc dobře ví, že Vilma, přestože je to úžasná herečka, má své velké problémy. Vždyť ji sama někdy vyzvedávala a vezla na představení a při tom se leccos pozná. A pohár trpělivosti zkrátka už přetekl,“ naznačil.
Míše už, jinak řečeno, podle zdroje došly s Vilmou nervy.
S údajnou boreliózou si zdroj také není jistý: „Kvůli tomu by jí nezrušili roli v seriálu. V takových chvílích se na marody čeká,“ uvádí.
„Fakt je ten, že se v poslední době muselo rušit devět představení s Vilmou Cibulkovou. Tady si někdo prostě zavírá dveře na víc místech,“ dodal.
Připomeňme, že sama Cibulková už přestala prohlašovat, že nepije: „A jestli pořád někdo řeší, zda si dám skleničku? Tak kdo se nenapije? Tohle je moc, tohle budu řešit,“ soptila nedávno pro Blesk.