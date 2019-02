Diskuse o regulaci prostituce: S čím přicházejí Piráti?

Primátor Ostravy Tomáš Macura po neúspěšné kandidatuře na místopředsedu hnutí ANO necítí, že by jeho pozice v ANO či funkce primátora byly nějak ohroženy. Vnitrostranický kritik krátce před nedělním celostátním sněmem poukazoval na to, že by se hnutí mělo ideově ukotvit a očistit svou členskou základnu od prospěchářů. ČTK dnes řekl, že nemá žádný důvod něco na svých názorech či úmyslech měnit.

Všechno závadné polské maso s bakteriemi salmonely , které převzal olomoucký velkoobchod Bikos, zůstalo v jeho skladu. Bude zlikvidováno v kafilérii. ČTK to řekl ředitel krajské pobočky Státní veterinární správy v Olomouci Aleš Zatloukal. O zjištění, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa obsahovalo bakterie salmonely, informoval dnes ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Česko proto od čtvrtka zavádí kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného z Polska.

Koruna dnes mírně posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru zpevnila o čtyři haléře na 25,66 Kč/EUR, k dolaru si od úterního podvečera polepšila o osm haléřů na 22,61 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza znovu mírně rostla, index PX posílil o 0,23 procenta na 1068,07 bodu. Dařilo se především akciím bank. Ve ztrátě skončily čtyři tituly.

Británie je schopna zvládat bezpečnostní rizika spojená s používáním zařízení čínské společnosti Huawei v domácích komunikačních sítích. Uvedl to ve středu šéf britského Národního střediska kybernetické bezpečnosti Ciaran Martin. Británie podle něj zatím nezaznamenala žádné důkazy nekalých aktivit tohoto podniku.

Ministerstva zdravotnictví a práce se zatím neshodla na tom, jaká by měla být pravidla péče na zdravotně-sociálním pomezí a jejího financování. Nový zákon o dlouhodobé péči připravovat nebudou. Chtějí spíš navrhnout změny v nynějších normách o zdravotních a sociálních službách a o veřejném zdravotním pojištění. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a náměstkyně ministryně práce Jany Hanzlíkové (ANO).

Pražský magistrát projevil zájem o budovy Transgasu na pražské Vinohradské třídě, chtěl by do nich umístit až 500 magistrátních úředníků, kteří nyní pracují v pronajímaných objektech. Nabídku města však majitel souboru, společnost HB Reavis, odmítl. Praha chce dále jednat a zvažuje zapojení spoluinvestorů. Majitel začal s přípravnými pracemi pro demolici budovy minulý týden, bourání kritizuje kromě vedení Prahy i část odborné veřejnosti.

Pobřežní a pohraniční stráž Evropské unie (Frontex) zaznamenala v loňském roce nejnižší počet nelegálních přechodů přes vnější hranici unie za posledních pět let. Z předloňských téměř 205 tisíc klesl o 27 procent na 150 114. Šéf Frontexu Fabrice Leggeri při dnešním zveřejnění

Stát zavádí od čtvrtka kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného z Polska před jeho uvedením na trh. Důvodem je zjištění veterinářů, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa, které bylo skladováno ve středních Čechách u společnosti Frost Logistics, obsahovalo bakterie salmonely. Nyní se zkoumá, zda se prodalo koncovým zákazníkům. Na mimořádném briefingu to oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Uzavírku Hradčanského náměstí, kde se v březnu 2016 mělo konat shromáždění u příležitosti návštěvy čínského prezidenta , bude znovu řešit Městský soud v Praze. Poté, co Ústavní soud v lednu vyhověl stížnosti čtyř lidí, kteří se chtěli protestu zúčastnit, ale na náměstí se přes policejní kordon nedostali, se spis vrátil k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten dnes posunul kauzu ještě o úroveň níž a částečně zrušil verdikt městského soudu.

