Volání do jiných zemí EU zlevní

Ministři obrany zemí NATO by měli ve čtvrtek na jednání v Bruselu potvrdit plány na změny ve velitelské struktuře aliance . Na tiskové konferenci před jednáním to dnes novinářům řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

V Sokolově zřejmě začne letos v září působit střední policejní škola. Záměr dnes schválila na svém jednání vláda. Řekla to hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Evropská komise navrhuje v rozpočtovém období 2021 až 2027 investovat 9,2 miliardy eur (zhruba 236 miliard Kč) do digitalizace

Vláda se k prvnímu návrhu rozpočtu na příští rok vrátí za týden ve středu na večerním jednání, které bude věnováno jen rozpočtu. Do pátku mají členové kabinetu dodat ministerstvu financí ještě své výhrady k dokumentu.

Olomoucký okresní soud potrestal vlakvedoucí Jarmilu Soukupovou a průvodčí Janu Stejskalovou podmíněným trestem za tragický pád dítěte z vlaku. Za usmrcení z nedbalosti jim uložil 18 měsíců s dvouletou zkušební dobou, původně jim hrozilo až šest let vězení.

Pražský vrchní soud dnes potvrdil spolupachateli podnikatele Radovana Krejčíře , bývalému obchodnímu řediteli Čepra Martinu Pechanovi, pět let vězení za pokus o vytunelování podniku.

Zástupci Evropského parlamentu a zemí Evropské unie se v noci na dnešek dohodli na pravidlech, která zlevní telefonování do jiné země unie, možná už od příštího května.

5. 6. 19:01