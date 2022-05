Vláda ve středu schválí příspěvek 5000 korun na dítě, ujišťuje Jurečka

Vláda ve středu schválí návrh, který umožní vyplatit dávku 5000 korun na dítě rodinám s hrubým příjmem za loňský rok do jednoho milionu korun, ujišťuje ministr práce Marian Jurečka.

Ministr o tématu mluvil v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Vláda projednávání návrhu minulou středu o týden odložila. Jurečka dnes řekl, že odložit projednávání ve vládě navrhl kvůli dopracování technicko-legislativních připomínek. Některá ministerstva se postavila k materiálu kriticky a upozornila na jeho nesoulad s ústavním pořádkem nebo právem EU.

Jurečka dnes neupřesnil, jak chce na tyto kritické výhrady jiných úřadů reagovat. Ohledně odkladu ve vládě argumentoval tím, že takto vláda postupuje i u desítek jiných materiálů. Řekl, že kdyby na tom trval, vláda by jeho návrh schválila již ve středu. „Není tam žádná nevůle politická, není tam žádná principiální neshoda,“ ujišťoval vicepremiér.

To, že příspěvek nebude plošný, ale bude odvozený od výše příjmů, podle něj ušetří zhruba miliardu korun. Náklady na úpravu IT systému podle Jurečky budou představovat asi 30 milionů korun. Nevyloučil, že pokud by to situace vyžadovala, vláda by k podobnému kroku přistoupila znovu. Informoval také, že příští týden po vládě chce zveřejnit další balík opatření, která budou mířit na osoby se zdravotním handicapem.

Jurečkův oponent v diskusi, místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka, řekl, že příprava výplaty této dávka je příkladem chaosu. Obvinil vládu, že chce příspěvek vyplatit populisticky až před podzimními volbami, zatímco občanům narůstají účty za energie už nyní.

Jurečka naopak poukazoval na to, že rodiny s dětmi mají nejvyšší výdaje před začátkem školního roku. Podle Juchelky by měl Jurečka na svoji funkci rezignovat, Jurečka rezignovat nehodlá. Juchelka míní, že vyplatit příspěvek všem rodinám bez ohledu na příjmy by nebylo tak drahé, zatímco náklady na adresnou pomoc podle něj budou vysoké.

Jurečka řekl, že postup žádání o dávku bude digitalizovaný. Žadatel podle něj vyplní jen osobní údaje za členy rodiny a rozhodne se, jak chce dávku vyplatit, zda třeba na účet nebo poštovní poukázkou. Nebude muset dokládat příjmy, protože stát si je vezme z České správy sociálního zabezpečení nebo z finančních úřadů.