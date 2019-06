Vláda ustála hlasování o nedůvěře, schůze trvala 17 hodin

Usnesení týkající se české privatizace, které v červnu odsouhlasili poslanci a poslankyně, znovu oživilo téma ekonomické transformace. Promptně na sněmovní usnesení zareagoval i Institut Václava Klause. Problematika privatizace by si však zasloužila hlubší a sofistikovanější debatu, než která ji zatím provází. více

Slibovat lidem, co bude za 31 let, a ještě se k tomu písemně zavázat, je nezodpovědné. Zvlášť když sice známe cíl, ale nikdo pořádně neví, jaká cesta by k němu mohla vést. více