Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů
14. 3. 2026 – 6:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard Kč) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech.
Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Čínská společnost ByteDance, která síť TikTok provozuje, podepsala dohodu o prodeji většinového podílu v amerických aktivitách letos v lednu, aby se vyhnula zákazu sítě v USA. Zdroje uvedly, že investoři, kteří většinový podíl převzali, již americkému ministerstvu financí zaplatili zhruba 2,5 miliardy dolarů. Podle zdrojů by měly následovat další platby, díky kterým by se měla celková částka vyšplhat na deset miliard dolarů.
Nejmenovaní činitelé Trumpovy administrativy podle listu uvedli, že poplatek za zprostředkování je oprávněný vzhledem k prezidentově roli v jednáních o dohodě. Trump již dříve hovořil o tom, že USA za zprostředkování dohody získají "obrovský poplatek", píše The Wall Street Journal.
Dohoda je důsledkem zákona, který v roce 2024 přijal americký Kongres kvůli obavám, že čínské vlastnictví aplikace TikTok by mohlo ohrožovat národní bezpečnost Spojených států. Podle tohoto zákona, který podepsal Trumpův předchůdce v úřadu Joe Biden, měla společnost ByteDance prodat aktiva TikToku ve Spojených státech do amerických rukou, jinak hrozil zákaz provozu aplikace v USA.
Aplikace TikTok se zaměřuje na sdílení krátkých videí. Ve Spojených státech tuto aplikaci používá zhruba 200 milionů lidí. Americké úřady se obávaly, že prostřednictvím TikToku může Peking shromažďovat citlivé informace o amerických občanech, šířit mezi nimi čínskou propagandu či získat přístup k aplikacím v mobilních telefonech i jiných zařízeních.