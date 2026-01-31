Vláda projedná odklad vyplácení superdávky i odložení zvýšení životního minima
31. 1. 2026 – 13:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Doba, kterou mají úřady práce na přepočítání dosavadních příspěvků na superdávku, by se mohla o tři měsíce prodloužit.
Novou částku by tak příjemci, kteří o ni do konce loňska požádali, dostali poprvé místo května v srpnu. Nynější podporu by pobírali do července, ne do dubna. Životní minimum by se mohlo zvednout místo května až v říjnu. Návrhy novel o dávce státní sociální pomoci a o životním minimu, které předložil jako poslanec ministr práce Aleš Juchelka (ANO), projedná v pondělí vláda. Očekává se, že s nimi bude souhlasit.
Posunout by se měla i povinnost úředníků vytvořit části lidí plán kroků ke zlepšení situace či změna v posuzování nároku na peníze od státu.
Superdávka nahradila od loňského října příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Podává se jedna žádost. Víc se posuzuje příjem i majetek. Pobíranou částku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci. Pokud příjemci původních dávek o superdávku do konce loňska požádali, měli dosavadní částku pobírat do dubna a přepočítanou podporu podle nových pravidel dostat poprvé v květnu. Úřad práce od nich dostal 333.800 žádostí. Nových žadatelů bylo podle Juchelky kolem 55.000.
Juchelka jako poslanec v první novele navrhuje odklad zvýšení životního minima z května na červenec a změny v posuzování nároku na superdávku z letošního července na červen 2028. Nově by se měla hodnotit situace členů domácnosti, už ne společně posuzovaných osob.
O pár dnů později přišel ministr s druhou poslaneckou novelou. V ní navrhuje odklad navýšení životního minima z května na říjen. Prodloužit by se měla doba na přepočítání dávek na superdávku a posunout vyplácení dosavadních podpor z dubna do července. Poprvé by příjemci tak novou částku nedostali v květnu, ale v srpnu. Odložit by se měla o tři měsíce do konce letoška i povinnost úřadů sestavovat lidem s podporou na živobytí plán kroků ke zlepšení situace. Posuzování nároku členů domácnosti na superdávku by se také zavedlo v červnu 2028 místo letošního července.
Podle podkladů je přechod na superdávku náročnější, než se předpokládalo. "Důvodem pro tento postup (odklad) jsou administrativní problémy úřadu práce s vyřízením značného počtu žádostí," stojí ve zdůvodnění novely o dávce na webu vlády. Podle podkladů, které připravilo ministerstvo práce, mají opatření snížit zátěž úředníků, rozložit jejich povinnosti, zabránit formálnímu vypracování plánů či dvojím úpravám informačních systémů.
Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun. Minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i pro výši řady dávek. Pětiměsíční odklad navýšení by znamenal úspory výdajů.
Vláda by podle svých stanovisek na webu měla s normami souhlasit. Juchelka navrhuje, aby se změny přijaly ve Sněmovně zrychleně.