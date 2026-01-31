Končí poradce slovenského premiéra Lajčák, který figuruje v Epsteinových spisech
31. 1. 2026 – 16:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, dneškem končí ve funkci.
Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co se jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, o čemž mimo jiné informoval server deníku Sme. Lajčáka, který obsah zpráv odmítá, slovenská opozice vyzývala k odstoupení či odvolání, což Fico dosud odmítal a dnes kritizoval opozičního lídra.
Server 360tka zveřejnil část konverzace, v níž Epstein údajně Lajčákovi nabízí ženy a ten se snaží zprostředkovat setkání Fica s krajně pravicovým americkým ideologem Stevem Bannonem. Lajčák autenticitu zpráv popřel. "Neorganizoval jsem žádné setkání pro premiéra. Ženy nikdy nebyly součástí naší komunikace. Absolutně nikdy," odpověděl Lajčák serveru.
Podle Sme ze zveřejněné komunikace se zdá, že Epstein s Lajčákem komunikoval intenzivně a důvěrně. Častým tématem jejich rozhovorů byly dívky, dodal list.
Nově zveřejněné dokumenty zároveň podle Sme ukazují, že Epstein měl vazby na Slovensko dlouho před zveřejněnou komunikací s Lajčákem. Již v roce 2004 zřídil účet pro slovenského občana.
Předseda opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka dnes vyzval Lajčáka, aby odstoupil z funkce poradce premiéra. "Po dnešku neexistuje jiná možnost, než aby Lajčák okamžitě odstoupil z funkce poradce premiéra, a pokud tak neučiní, Robert Fico ho musí okamžitě odvolat. Vyzývám je, aby okamžitě převzali odpovědnost za toto odporné selhání, které poškozuje reputaci Slovenska v zahraničí," napsal Šimečka na sociálních sítích. K Lajčákově rezignaci vyzvala také poslankyně opoziční strany Svoboda a solidarita (SaS) Martina Holečková.
Denník N o pár hodin později uvedl, že Lajčák končí a Fico jeho rezignaci přijme. "Miro (Lajčák) opět prokázal, že je skvělý diplomat, a já přijímám jeho nabídku ukončit naši spolupráci. (...) Je zvláštní, že podobná symbióza mezi médii, opozicí a vládními stranami neexistuje v rodině mladého (Michala) Šimečky, který svým podvodem s dotacemi na slovenské a evropské úrovni představuje pro naši zemi mnohem větší reputační riziko než obyčejný post poradce premiéra," citoval Denník N Ficovo vyjádření.
Fico loni v listopadu prohlásil, že Lajčáka kvůli jeho vazbám na Epsteina odvolat nehodlá. Slovenská média dříve uvedla, že Lajčák komunikaci s Epsteinem potvrdil. Zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci diplomatických povinností.
Ministerstvo spravedlnosti USA tento pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180.000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl už v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu. Kauza způsobila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě potíže. Finančník byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl.