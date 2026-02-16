Vláda projedná hospodářskou strategii, hlavním motorem má být privátní sektor
16. 2. 2026 – 12:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hlavním motorem tuzemského hospodářství by se v budoucnu měl stát privátní sektor, stát mu proto musí nastavit vhodné podmínky.
Počítá s tím hospodářská strategie, kterou dnes projedná vláda, řekl novinářům před jednáním kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dokument čítající 91 stran se zaměřuje na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu.
"Hlavním tahounem hospodářství se musí stát privátní sektor, tedy zaměstnavatelé i zaměstnanci. My tomu musíme přizpůsobit chování státu, jehož povinností bude připravit takové podmínky, aby soukromý sektor fungoval, investoval a inovoval. Na tom pak bude logicky založený hospodářský růst," řekl Havlíček.
Dokument, který představilo vládní hnutí ANO už loni před volbami, se zaměřuje na jednotlivé sekce hospodářství. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.
Ve vzdělávání je podle strategie nutné se zaměřit na obory korespondující s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. Důraz chce vláda podle dokumentu také klást na digitalizaci státu, kybernetickou bezpečnost a umělou inteligenci.
K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu. V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí.
Jedním z pilířů dokumentu je podle Havlíčka podpora investic. Zvýšené výdaje na energetiku či dopravu ale podle něj nepůjdou na úkor státního rozpočtu, více se podle něj do investic zapojí například státní firmy, finanční nástroje EU nebo projekty PPP. "Chceme méně dotovat a více motivovat firmy k investicím," podotkl ministr.
Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovaného zestátnění ČEZ.