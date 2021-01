Vláda přesunula armádě pět miliard, v únoru snad pošle zbytek

Vláda na mimořádném středečním zasedání schválila přesun pěti miliard korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu ministerstva obrany. Jde o polovinu částky, o kterou armáda přišla po kompromisu vládních ANO a ČSSD a komunistů při loňském jednání o státním rozpočtu.

Vláda původně slíbila, že deset miliard vrátí armádě na své první lednové schůzi, později premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil o termínu do konce ledna.

"Je to alespoň částečné naplnění slibu vojákům a výsledek složitých jednání. Věřím, že v únoru vláda projedná i přesun zbylých finančních prostředků," řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Babiš po jednání kabinetu řekl, že zbývající částka bude předmětem jednání ministerstev financí a obrany. "I z hlediska nároků dalších resortů. Samozřejmě to, co jsme slíbili, tak plníme, i když ne najednou. Bude to mít ještě nějaký vývoj, který souvisí celkově s rozpočtovými kapitolami," uvedl.

Peníze armádě poslanci odebrali při prosincovém schvalování státního rozpočtu, aby vyhověli požadavku komunistů a získali potřebné hlasy pro jeho schválení. Slibovaný termín k vrácení částky se poté několikrát posunoval. Kabinet jednal v novém roce poosmé, z toho čtyři pondělní schůze byly řádné, další se věnovaly především otázkám covidu-19.

Toto pondělí ministři o penězích nejednali kvůli absenci Metnara, který se omluvil kvůli léčbě nákazy covidem-19. Metnarův zdravotní stav se nyní zlepšil, takže se mohl k videokonferenčnímu jednání kabinetu připojit.

Metnar v minulosti opakovaně řekl, že pokud by se začalo na armádě šetřit, podal by demisi. Po schválení převodu chce obrana do dvou dnů předložit ministerstvu financí rozpočtové opatření. Úřad by pak měl maximálně měsíc na jeho schválení. Armáda aktuálně může nakládat se 75 miliardami, což je méně než před rokem. Kdyby o peníze přišla, muselo by ministerstvo přeplánovat výdaje. Ohrozilo by to také slib ČR spojencům z NATO vydávat do roku 2024 na obranu dvě procenta HDP.