Sněmovna schválila rozpočet, KSČM prosadila snížení výdajů na obranu

Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Poslanci předtím vyhověli návrhu komunistů na snížení výdajů na obranu o 10 miliard. Armáda však podle představitelů koalice o peníze zřejmě nepřijde. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident.

“Schválený rozpočet jsem sice připraven podepsat, ale předpokládám, že dojde k novelizaci tohoto zákona v případě schválení daňového balíčku, který do tohoto rozpočtu činí zásek 130 miliard korun,” reagoval Miloš Zeman.

Pro schválení rozpočtu i s přijatými pozměňovacími návrhy hlasovalo 56 poslanců z přítomných 106. Podpořili jej poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Koaliční ČSSD přitom ještě ve středu snížení rozpočtu ministerstva obrany odmítala.

Návrh rozpočtu počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta. Česká národní banka však pro příští rok předpověděla růst jen o 1,7 procenta. V alternativním scénáři pro případ horšího průběhu druhé vlny pandemie a déletrvajících opatření by podle ČNB klesl hrubý domácí produkt o 2,7 procenta.

Poslankyně KSČM Miloslava Vostrá v dílčím hlasování o návrhu státního rozpočtu desetimiliardový škrt v obranných výdajích prosadila. Komunisté, kteří dříve pro rozpočty menšinové vlády ANO a ČSSD hlasovali, přesunem peněz do rezervy svou podporu rozpočtu podmínili. Koaliční strany se přitom až do pátku k pozměňovacímu návrhu Vostré stavěly odmítavě. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s ním ale nakonec před hlasováním vyslovila souhlas. Pro převod peněz z obranné kapitoly hlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Celkem získal hlasy 58 ze 106 přítomných poslanců, vládě pomohli i nezařazení Lubomír Volný a Marian Bojko z Jednotných.

Schillerová ráno před zahájením hlasování varovala před rozpočtovým provizoriem a uvedla, že věří, že nakonec nebude. Připomněla, že v případě provizoria by se nemohly zvýšit platy učitelů a v sociálních službách. Pro města a obce by nemohly být vypsány nové dotační tituly.

Závěrečné schvalování rozpočtu sněmovna ve středu poprvé v historii Česka přerušila, protože vládní koalice pro něj neměla zajištěnou podporu. Opozice to označila za manažerské selhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a projev neprofesionality vládní koalice. Pokud by sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by rozpočtové provizorium a stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard.

V dílčích hlasováních poslanci nakonec přesunuli zhruba 13 miliard korun. Při hlasování o pozměňovacích návrzích přidali peníze na podporu živého umění, sociální služby, Horskou službu, hasičům a policii. Absolvovali víc než 130 hlasování.

Opozice kritizuje především sociální demokraty

"Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání deseti miliard armádě, až hlasovala pro," uvedl na twitteru předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. "Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD," napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové není překvapení, že komunisté jsou silnějším koaličním partnerem hnutí ANO než ČSSD. "Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna," uvedla na twitteru.

"Skvěle! Armáda přijde o deset miliard, protože vládní moc je jen tak velká, jak velké ústupky udělá komunistům," poznamenala ve stanovisku KDU-ČSL. "Rozklad KSČM v přímém přenosu. Komunisti si vydupali snížení rozpočtu obrany o deset miliard výměnou za podporu státního rozpočtu na rok 2021. Přitom ale ví, že někdy v březnu dostane obrana ty peníze zpátky. Tohle už není ani absurdní divadlo," sdělil místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

Rozpočtovou změnu kritizuje také někdejší vysoký představitel české armády i NATO generál Petr Pavel. "Rozpočet armády je jako domino. Když shodíte jednu kostku, začne se celý plán hroutit. To ohrozí akceschopnost armády," sdělil ČTK. "Dnešní zkrácení rozpočtu rozbije celý proces modernizace. Je podrazem na naše vojáky i spojence. Oslabením naší bezpečnosti v době krize," dodal.

Babiš a Hamáček opoziční kritiku odmítli

Premiér Babiš a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) se ve sněmovně proti kritice pravicové opozice ohradili. Babiš zopakoval, že menšinová vláda ANO a ČSSD není schopna prosadit rozpočet bez podpory někoho jiného. "Armáda o ty peníze nepřijde," zdůraznil. Podle něj existuje návrh řešit peníze pro armádu v jiné struktuře a v jiném čase. "Armáda se nikdy neměla tak dobře, jako za nás, za hnutí ANO ve vládě," prohlásil.

Deset miliard, které sněmovní většina na návrh KSČM odebrala ministerstvu obrany, zamíří do vládní rozpočtové rezervy. O jejím použití podle zákona o rozpočtových pravidlech rozhoduje vláda a v rozsahu jí určeném i ministr financí.

Hamáček podotkl, že ho fascinuje zájem pravice o obranyschopnost Česka, když po jejích vládách přebíral kabinet v čele se sociální demokracií vojenský rozpočet 0,9 procenta hrubého domácího produktu. "Nebojovali jsme za armádu jen pusou, ale i činy," řekl. Hamáček věří, že se příští rok podaří naplnit cíl, aby rozpočet obrany činil 1,4 procenta hrubého domácího produktu.

"Něco tak odporného jsem už dlouho neslyšel," komentoval opoziční vystoupení předseda KSČM Vojtěch Filip. Připustil, že má obavu, že vláda nevrátí peníze armádě na řešení pandemické krize, ale na nákup vojenské techniky. Poukazoval však na to, že nákupy se mají odehrávat v letech 2022 až 2026, nikoli v příštím roce.

Na letošní rok ministerstvo obrany dostalo 75,5 miliardy korun, kvůli koronavirové krizi souhlasilo s navrácením 2,9 miliardy korun do státní pokladny. Původně navržený nárůst na 85,4 miliardy korun by znamenal, že by Česká republika příští rok na obranu vydávala 1,46 procenta svého HDP. Nově stanovený rozpočet na příští rok ve výši 75,4 miliard je tedy nižší než rozpočet schválený na letošní rok a nenaplňuje zřejmě slib vlády z programového prohlášení, že bude vynakládat na obranu 1,4 procenta HDP.

Ministr Metnar rezignaci odmítá

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) České televizi řekl, že kvůli přesunu deseti miliard korun z rozpočtu jeho resortu do vládní rozpočtové rezervy nehodlá rezignovat. Očekává, že se peníze do rozpočtu obrany vrátí začátkem roku. V červnovém rozhovoru s ČTK přitom uvedl, že pokud by se měly rozpočtové škrty výrazně dotknout výdajů na armádu, nechtěl by nadále zůstávat na svém postu.

Také náčelník generálního štábu Aleš Opata varoval, že bez modernizace armády se Česko stane černým pasažérem a "trapným vyžírkou" v Severoatlantické alianci (NATO), se kterým sdílí společnou obranu.

Přesun deseti miliard do rozpočtové rezervy je jen dočasný, kabinet peníze začátkem příštího roku vrátí armádě zpět. Vládním stranám se přesun nelíbí, ale musela zvolit menší zlo a zabránit rozpočtovému provizoriu, vysvětlil premiér Babiš.