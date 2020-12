Poslanci schválili daňový balíček

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček v senátní verzi. Nyní jej dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Ten už v neděli řekl, že balíček nepodepíše, ale ani nebude vetovat. Balíček tak začne platit.

Sněmovna stvrdila zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent. Vyšší sazba se bude vztahovat na příjmy asi nad 140 000 korun měsíčně. Sněmovna také ve vládním daňovém balíčku schválila zavedení stravenkového paušálu, který má být alternativou k dosavadním stravenkám. Balíček přijali poslanci v senátní podobě, která kromě jiného navyšuje slevu na poplatníka v příštím a přespříštím roce vždy o 3000 korun.

Obcím a krajům nahrazuje výpadek daňových příjmů způsobený zrušením superhrubé mzdy zvýšením podílu na sdílených daních. Senátní verze balíčku bude znamenat pro státní rozpočet výpadek příjmů 87,5 miliardy korun. Schválený státní rozpočet s tím nepočítá.

Pro schválení senátní verze balíčku hlasovalo 70 ze 104 přítomných poslanců. Pro hlasovali poslanci ANO, ODS a SPD, dva z pěti lidovců, komunistka Miloslava Vostrá jako jediná z klubu KSČM a čtveřice nezařazených poslanců z Trikolóry a Jednotných.

Debata trvala přes čtyři hodiny a stočila se k rozepřím o nastavení daňové politiky i k úloze státu. Balíček kritizovala vládní ČSSD, která poukazovala hlavně na to, že stát přijde o významnou část peněz z daní.

Ministerstvo financí již dříve označilo balíček za daňovou revoluci. "Přináší významné snížení daňového zatížení cca 4,3 milionu zaměstnancům díky zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení sazby 15 procent ze mzdy hrubé," uvedlo ministerstvo. Vyšší sazba se bude vztahovat na část měsíčních příjmů nad částku, která pro příští rok činí podle ministerstva 141 764 Kč.

Návrh vznesl ve sněmovně jako poslanec premiér Andrej Babiš (ANO). Spolu s ním zákonodárci schválili také jím navržené rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Poslanci debatovali o daních přes čtyři hodiny. Kritiku vyvolala žádost premiéra Babiše, aby poslanci nechali ideové střety na příští rok a o daňovém balíčku co nejdříve hlasovali, aby "mohl jít do práce", protože má jiný program. Za svá slova sklidil kritiku z řad opozičních ODS a Pirátů. "Jste v práci, pane poslanče, když zasedá sněmovna, je to hlavní práce poslance," reagoval na Babišovo vystoupení předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík řekl premiérovi, že svůj návrh na snížení daní zaměstnanců předložil v rozporu s koaliční smlouvou na poslední chvíli před koncem roku. "Teďka nám tady vyčítáte, že o tom zákonu diskutujeme, fakt úplně jste asi spadl z višně," prohlásil pirátský poslanec.

Zaměstnancům i zaměstnavatelům přináší balíček takzvaný stravenkový paušál, tedy část výplaty, která nebude podléhat odvodům a daním a bude sloužit jako alternativa k existujícím stravenkám. Výpadek daňových příjmů obcí a krajů, vyvolaný zrušením superhrubé mzdy a dalšími změnami, vynahradí samosprávám na základě senátního návrhu vyšší podíl na sdílených daních

Podíl obcí se zvýší z 23,58 procenta na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 procenta na 9,78 procenta. Samosprávám se tak má dorovnat větší část propadu příjmů z daní, který nastane v důsledku zrušení superhrubé mzdy a dalších daňových změn. Podle původních informací půjde až o 80 procent výpadku. Poslankyně STAN Věra Kovářová ale uvedla, že obcím vyrovná 67 procent a krajům 71 procent výpadku.

Spolu se zrušením superhrubé mzdy schválila sněmovna na návrh Senátu dvojí zvýšení daňové slevy na poplatníka. V příštím roce se zvýší o 3000 korun a stejně vzroste i v roce 2022. Původně sněmovna schválila navýšení takové, že by sleva odpovídala průměrné hrubé přepočtené mzdě za předminulý rok. Superhrubá mzda funguje od roku 2008 a znamená, že základem daně z příjmů u zaměstnanců je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné.

Schválená verze balíčku také ruší návrh, který se do balíčku dostal z popudu Pirátů. Tento návrh rušil osvobození od daně z příjmů z prodeje cenného papíru za víc než 20 milionů korun. Předkladatel návrhu Mikuláš Ferjenčík návrh obhajoval tím, že Piráti chtějí pouze daňovou spravedlnost a sazba 15 procent na tento druh příjmů jim přijde naprosto přiměřená. Podle kritiků návrhu by ale poškodil například prodeje rodinných firem nebo takzvaných start-upů.

Norma počítá s účinností od začátku měsíce, který následuje po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Aby se předpis aplikoval už od 1. ledna, nesmí Zeman využít celou patnáctidenní lhůtu, kterou mu dává ústava pro vetování zákona. "Prezident by na zákoně neměl 'sedět' déle než týden. Pokud by byl zákon vyhlášen až 1. ledna a později, byl by účinný od 1. února," sdělil ČTK ústavní právník Jan Kysela. Zeman ho musí včas odeslat bez podpisu předsedovi Sněmovny, následně ho dostane premiér a poté ministerstvo vnitra kvůli vyhlášení ve sbírce.

Prezident Zeman podepsal státní rozpočet na příští rok

Prezident Miloš Zeman podepsal státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Už dříve uvedl, že očekává novelizaci rozpočtu podle toho, jak sněmovna naloží s vládním daňovým balíčkem.

Rozpočet ve schválené a podepsané podobě počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta. Návrh rozpočtu ale nepočítal třeba se zrušením superhrubé mzdy. Na druhé straně počítá s příjmy z nově zavedené digitální daně, kterou ale ještě sněmovna neschválila.