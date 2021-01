Rozvolňovat se nebude - proticovidová opatření se naopak spíše zpřísní

Česko zřejmě čeká další zpřísnění opatření proti epidemii nemoci covid-19. Ve čtvrtek o nich bude jednat vláda. Jak oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), vzhledem ke stále vysokým přírůstkům nakažených není v současnosti prostor pro rozvolňování protiepidemických opatření. Ministři proto ani na středečním jednání kabinetu nehlasovali o návrhu na otevření skiareálů a od února se nerozšíří ani provoz škol.

Podle Babiše je třeba zvážit, jak dosavadní opatření vymáhat či zpřísnit. Poznamenal, že počty nově nakažených začaly v tomto týdnu růst. "Nemůžeme si dovolit rozvolňování při takových číslech," uvedl. Co budou návrhy na zpřísnění obsahovat, nechtěl předjímat.

Premiér poznamenal, že současná opatření platná od 27. prosince nefungují dostatečně dobře. Ministři kvůli tomu ani neprobírali změny plánované v systému protiepidemických opatření PES a nehlasovali ani o návrhu ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) na otevření skiareálů. Situace se nelepší, velmi obezřetní jsou i v okolních zemích.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se v Česku zatím nebude měnit ani provoz škol, oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Nezačne tak ani výuka v malotřídkách, jak ministr zvažoval. Dopoledne ministr ve sněmovně uvedl, že návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení.

Situaci by mohlo zlepšit očkování proti novému koronaviru, které v Česku začalo 27. prosince. Zdravotníci od té doby aplikovali 237 936 dávek vakcíny proti covidu.

Premiér Babiš po jednání vlády označil informace o přerušení očkování, s nimiž přišla mluvčí ministerstva zdravotnictví, za nedorozumění. Řekl, že nechápe, proč ministerstvo sdělovalo očkovacím centrům samozřejmou věc, že nemohou očkovat první dávkou, když nemají dost na druhou. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) prohlásil, že situace s nedostatkem vakcín tak vážná, aby bylo třeba očkování úplně přerušit. Očkování ale nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo, uvedl ministr.

S názorem Blatného, že nebude nutné přerušit očkování, nesouhlasí předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). "Ať se přijede podívat do jižních Čech, tady je ten nedostatek takový, že se musí přerušit očkování," reagoval na ministrova slova. Situace v řadě krajů je podle Kuby velmi podobná. "Je faktem, že v téhleté chvíli spousta krajů, stejně jako my, nemá vakcíny na to, aby otvírala nové termíny," řekl České televizi.

Přednostně jsou v Česku proti covidu očkováni lékaři a senioři. Od 15. ledna se k očkování zaregistrovalo přibližně 60 procent lidí ve věku nad 80 let. Stát chce ale dosáhnout co nejvyššího procenta proočkovanosti v této rizikové věkové kategorii. "Po dohodě s ministerstvem zdravotnictví a zástupci krajů se pokusíme seniory ještě jednou oslovit formou dopisu," řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Dopis s informacemi o vakcinaci mají dostat lidé nad 80 let.

Epidemická situace v Česku je podle Hamáčka vážnější než v minulých týdnech i kvůli rostoucímu riziku šíření nakažlivější mutace koronaviru. Britská mutace koronaviru byla v Česku podle Státního zdravotního ústavu zachycena ve více než 200 případech. Ze zpětné analýzy vyplývá, že se tato varianta v Česku šíří minimálně od začátku prosince.

Epidemie koronaviru a s ní spojená omezení má kromě zdravotních aspektů i hospodářské následky. Horní komora parlamentu proto navrhla zvýšit z 500 na 667 korun denně příspěvek podnikatelům, kteří byli omezeni opatřeními kvůli epidemii. Důvodem je snaha nahradit živnostníkům odvody na sociální a zdravotní pojištění.