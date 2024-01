Vláda pověřila Rakušana, aby předložil opatření pro reakci na krizové situace

Vláda Petra Fialy (ODS) ve středu schválila usnesení, kterým pověřila vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) k předložení série opatření pro reakci na krizové situace, a to včetně finančních nároků. Rakušan to řekl na dnešní tiskové konferenci v návaznosti na prosincovou tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze. Komplexní vyhodnocení celé situace předloží ministerstvo vnitra Bezpečnostní radě státu (BRS). Všechny fakulty vysokých škol by podle vnitra měly vypracovat analýzu bezpečnosti svých budov. Rakušan také zopakoval, že chce, aby prodejci zbraní měli povinnost hlásit podezřelé nákupy zbraní.

Bezpečnostní rada státu se podle Rakušana mimořádně sejde ve středu 31. ledna. „Zároveň jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, se zmocněnkyní pro lidská práva. Chceme být i jako ministerstvo vnitra účastni debaty, která nám třeba resortně přímo nepřísluší, ale má celospolečenský význam, a to je potřeba posílit povědomí v otázkách podpory duševního zdraví,“ řekl Rakušan. Debata o reakci na krizové situace podle něj musí být celospolečenská, zásadní je prevence. Stoprocentně se ale podobnému útoku nedá zabránit nikdy, nepovedlo se to v žádné zemi, s žádnou legislativou a systémem, míní ministr. „To ale neznamená, že nemáme podniknout veškeré úsilí k tomu, abychom rizika a pravděpodobnost podobných tragédií eliminovali maximálně,“ dodal. Podle ředitele sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jana Paďourka by měly všechny fakulty vysokých škol vypracovat analýzu bezpečnosti svých budov. Bez vyhodnocení situace by instituce neměly přijímat obecná ochranná opatření. Ministerstvo bude podle něj při vypracovávání analýz nápomocno. Rakušan doplnil, že opatření nemají být překotná, ale systematická. Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince přišlo o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové. Po útoku spáchal sebevraždu i pachatel, který byl podle policie studentem fakulty. Vnitřní kontrola policie zjistila, že policisté při samotném zásahu i při předchozím pátrání po podezřelém postupovali správně, lepší měla být ale krizová komunikace se zástupci školy. Během pátrání po studentovi kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům totiž neinformovali vedení fakulty, ale jen přítomné zaměstnance školy. Vedení UK následně na webu uvedlo, že je policie neinformovala i přesto, že věděla, že jsou v hlavní budově filozofické fakulty. Proděkan Jakub Rákosník podle svého vyjádření policistu, který studenta ještě před střelbou v budově na náměstí Jana Palacha hledal, informoval o tom, že v prvním patře zasedá kolegium děkanky. Řekl mu, že jeho členové jsou policii v případě potřeby okamžitě k dispozici. Policisté se však dále dotazovali administrativních pracovníků, nikoli vedení. Mezi vyjádřeními policistů a zástupci filozofické fakulty nevidí Rakušan výrazné rozpory. I policie sama podle něj aktivně uznala, že při komunikaci s vedením univerzity chybovala. Rakušan policii také na tiskové konferenci poděkoval za otevřenou komunikaci, je podle něj ale logické, že některé otázky veřejnosti zůstávají. Sám už otázky policii klást nehodlá. Zásahem se v současnosti zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Komunikaci policie a vedení školy ve čtvrtek zkritizoval poslanec ANO Jan Richter, mezi postřelenými byla i jeho dcera. Podle Rakušana byla pomoc rodinám obětí střelby maximální možná, chyby ale úplně nevyloučil. Rakušan dnes také zopakoval, že chce, aby prodejci zbraní měli povinnost hlásit, že někdo kupuje podezřelé množství zbraní. Je podle něj potřeba diskutovat o zavedení povinného specializovaného lékařského vyšetření, které bude zahrnovat psychologické vyšetření žadatele o zbrojní průkaz. Definice toho, jaké nákupy zbraní jsou podezřelé, by měla podle ministra vzejít z jednání odborné pracovní skupiny, na jejímž svolání začne ministerstvo pracovat příští týden. Mohlo by vás zajímat Policie zatím odhalila 175 skutků typu schvalování střelby na FF UK

Širší vedení lidovců se postavilo za Jurečku - s ohledem na jeho dosavadní práci

Vysoké školy v reakci na střelbu na FF UK zpřísní bezpečnostní pravidla

Den státního smutku: Česko si připomíná oběti masakru na filozofické fakultě