Vláda posílí kampaň k očkování, za miliony do ní zapojí celebrity

Maďarsko na začátku července daruje České republice dalších 100 000 dávek vakcíny proti covidu-19 Pfizer/BioNTech. Vláda také na pondělním jednání schválí 50 milionů korun na posílení kampaně k podpoře vakcinace.

Jak dále řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News, příští týden přijdou dodávky asi 1,1 milionu vakcín a vláda bude řešit, jak by mohla očkování ještě posílit.

Babiš řekl, že vakcíny do Česka přiveze 1. července maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko poslalo v červnu České republice 41 000 dávek vakcíny. Šlo o reakci na menší počet vakcíny, kterou český stát dostal po nesouhlasu s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v EU.

Očkování je podle premiéra důležité i v souvislosti s novou mutací koronaviru nazývanou delta, která se objevila i v Česku. „Je problém, že se registruje stále méně lidí,“ uvedl Babiš. V sobotu se podle něj k očkování zaregistrovalo jen asi 6300 lidí. Do Maďarska se také v sobotu vydaly tisíce Čechů na osmifinále fotbalového mistrovství Evropy, což může podle odborníků znamenat epidemické riziko. Babiš k tomu řekl, že vláda jim to nemůže zakázat a může lidi jenom vyzývat, aby byli obezřetní.

Vláda se chce podle premiéra zaměřit na propagaci očkování, na což by měla v pondělí uvolnit další peníze. V kampani se podle Babiše objeví celebrity a oslovil i některé hudební skupiny. Kromě toho je podle premiéra potřeba více zapojit firmy. „Delta je tady, my to sledujeme, ale nemůžeme říci, že jsme z toho venku,“ řekl.

Stát prodlouží nulovou sazbu na respirátory

Stát prodlouží zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Nulová sazba by měla platit zřejmě po celé letní prázdniny, řekla v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Počítá s povinným nošením respirátorů během léta.

Dočasné zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února. Chtěla tím podpořit snížení cen respirátorů při jejich povinném zavádění.

Respirátory třídy FFP2, případně vyšší nebo srovnatelné úrovně jsou v současnosti povinné v obchodech, veřejných budovách i ve vozech veřejné dopravy.

Schillerová dnes uvedla, že návrh na prodloužení nulové daně na respirátory bude schvalovat vláda na svém pondělním jednání. Podle ní zatím není jisté, jak dlouhé prodloužení to bude, je však pravděpodobné, že by mělo platit po dobu letních prázdnin. „Počítám s tím, že povinnost nošení respirátorů ve veřejných místech bude pokračovat,“ podotkla.

Ministerstvo zdravotnictví v minulých týdnech zvažovalo, že v létě by mohly být na vybraných místech povinné místo respirátorů pouze chirurgické roušky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) však ve čtvrtek ČTK řekl, že takovou změnu vládě v pondělí nenavrhne. Počty nových pozitivních případů nákazy koronavirem totiž přestaly klesat.

Povinná ochrana úst a nosu byla v Česku zavedena už loni na jaře, když se objevily první případy nákazy koronavirem. Přes léto byla povinnost zmírněna a v MHD zůstala jen v metru v Praze, znovu byly zavedena v září. Od konce letošního února musí lidé nosit respirátory. Ty jsou účinnější ochrana a chrání i svého nositele, nevýhodou je, že v teplém počasí se v nich špatně dýchá. Rouška chrání ale jen okolí toho, kdo ji nosí.