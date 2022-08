Vláda dle Středuly ukazuje v krizi trestuhodnou nečinnost, ANO chce mimořádnou schůzi

Odborový předák a prezidentský kandidát Josef Středula otevřeným dopisem adresovaným premiérovi Petru Fialovi (ODS) vyzval vládu, aby okamžitě začala řešit energetickou krizi. Kvůli inflaci, rostoucím cenám energií a zároveň liknavosti vlády podle něj ve společnosti roste nervozita a nejistota a na podzim by se situace mohla dramatizovat. Opoziční hnutí ANO požádalo kvůli energetické krizi o svolání mimořádné sněmovní schůze.

„Spojme se a společně žádejme okamžité vládní řešení, protože všechny v této zemi teď spojuje jeden problém, a to jsou vysoké ceny energií,“ vyzval firemní svazy, hospodářské komory, spolky a odborové organizace ke spolupráci na řešení situace, která podle něj ohrožuje obyvatele i firmy. Středula v Ostravě novinářům řekl, že už požádal prezidenta Miloše Zemana o schůzku, na jejímž termínu se pracuje, a o schůzku požádá také členy Poslanecké sněmovny.

@market_a se opět předvedla v Partii na @CNNPrima.Tato dáma je opravdu hodně odtržená od reality. Já jen pevně doufám, že její plán “Vemte si na sebe víc svetrů” není to jediné co vládní koalice pod vedením @P_Fiala pro naše občany a firmy připravila! https://t.co/Rv2HTpkYXQ — Josef Stredula (@JStredula) August 14, 2022

„Vaše vláda ukazuje trestuhodnou nečinnost a předsednictví v EU nemůže být výmluvou žalostného stavu podpory lidí a firem uprostřed největší krize posledních let. Vaše vláda musí konat a nejlépe podle slibu, který jste dal lidem ve svém televizním projevu z června tohoto roku, kde jste řekl, že vláda nenechá nikoho padnout, a nabídl jste pomocnou ruku. Kde je ta pomocná ruka?“ napsal Středula v dopise premiérovi.

Vláda má podle něj stále ještě dostatečný prostor pro to, aby konala. Do konce září by navíc měla předložit návrh zákona o státním rozpočtu. „Pokud tam nebude zohledněna tato situace, tak ten problém je ještě větší. Tento časový úsek bude jeden z nejtěžších a potom následně do konce roku v souvislosti třeba s koncem fixovaných cen, nové úhrady, nové zálohy a promítnutí těch cen do cen finálních výrobků, to si myslím, že může být spouštěcí mechanismus neklidu v České republice,“ řekl Středula.

Vláda má podle něj k dispozici řadu nástrojů, které může okamžitě použít, aby zmírnila dopady současné situace. Středula řekl, že premiér by měl aktivizovat všechna ministerstva, kterých se to týká - od ministerstva práce a sociálních věcí, průmyslu, ministerstva pro místní rozvoj až po ministerstvo životního prostředí. „Je to o aktivaci zdrojů, je to o skutečných programech pomoci,“ řekl Středula.

Pomoci podle něj potřebují hlavně firmy, které mají obrovské problémy a hrozí jim, že budou muset zavřít, protože kvůli vysokým cenám a žádné podpoře státu přicházejí o zakázky. „Je to skutečně o cenách. Pan premiér zatím nepoužil ani zákon o cenách, který nabízí možnost regulování cen. Ne zastropování, ale tam, kde dochází k vysokým ziskům, tak jejich přirozenou regulaci a držení inflace na uzdě. Jiné země to udělaly, mají inflaci o deset procentních bodů i více nižší,“ řekl Středula.

Nestává se to často, ale souhlasím s @kalousekm @P_Fiala už měsíce tvrdí, že nenechá nikoho padnout a připravuje pomoc před růstem cen energií. Výsledek je zoufalý! @JozefSikela evidentně není schopen udělat vůbec nic krom knížecích rad ať lidé šetří a vezmou si dva svetry. https://t.co/FntWAPMm3T — Josef Stredula (@JStredula) August 15, 2022

V tom, že vystupuje jako odborový předák a zároveň kandidát na prezidenta, nevidí střet zájmů. „Myslím, že naopak. Jestliže hájíte 30 let zájmy poctivých, tak v tom my hájíme stejně tak zájmy podnikatelů jako poctivých zaměstnanců. A jestliže nebude ekonomika v pořádku, tak země bude mít obrovské problémy. A v tomto je ten zájem úplně shodný. Myslím, že každý z prezidentských kandidátů by tento ohled měl zhodnotit v budoucí kandidatuře, protože pokud to nezohlední, tak tím pádem zřejmě nepochopil, co se v České republice děje,“ řekl Středula.

ANO chce mimořádnou sněmovní schůzi k energetické krizi

Opoziční hnutí ANO požádalo o svolání mimořádné sněmovní schůze k řešení energetické krize nebo zdražování. Poslanci se na této schůzi sejdou vzhledem k zákonným lhůtám zřejmě příští týden.

„Vláda už konečně musí lidem jasně říct, jak bude v následujících měsících řešit ceny energií a zdražování. Chceme se ptát, jestli má vláda nějaký plán, protože zatím to vypadá, že žádný neexistuje,“ uvedla předsedkyně poslanecké frakce hnutí Alena Schillerová.

V návrhu programu není žádný zákon. Poslanci by měli obecně diskutovat o „strategii vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti“.

Hnutí ANO v souvislosti se zdražením plynu a elektřiny už dříve podalo návrh na snížení daně z přidané hodnoty na jejich dodání. Další předlohy poslanců hnutí se týkaly přesměrování části výnosu z prodejů emisních povolenek na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií a zavedení kompenzací domácnostem za část regulované ceny elektřiny. Vláda Petra Fialy s plošnou pomocí nesouhlasila. Mimo jiné zvýšila příspěvky na bydlení a rozšířila okruh příjemců, kteří na ně dosáhnou.

Nyní kabinet chystá takzvaný úsporný tarif na energie. Další pomoc, kterou domácnosti od státu obdrží, představuje odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které v účtech za elektřinu platí každý. „Podle renomovaného institutu Bruegel je pomoc naší vlády v energetické krizi druhá nejnižší v Evropě a i ten mnohokrát omílaný energetický tarif zatím nikdo neviděl,“ uvedla Schillerová.

Podnět ke svolání mimořádné schůze musí podepsat nejméně 40 poslanců. Poslanecký klub ANO má 72 členů a jako jediný nepotřebuje k vyvolání zvláštního jednání dolní komory pomoc poslanců jiných frakcí. Schůzi je povinna svolat předsedkyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v termínu do deseti dnů.

Schůze se nakonec ale nemusí vůbec uskutečnit, pokud sněmovna návrh programu koaliční většinou zamítne. Vládní tábor takovým způsobem postupoval dosud při všech opozičních pokusech o mimořádné schůze, a to i k cenám energií. Navzdory tomu se ale ještě před hlasováním o návrhu programu otevře prostor pro debatu, v níž mohou vystoupit jen řečníci s přednostním právem.

Koncem příštího týdne, v pátek 26. srpna, projednají poslanci na jiné schůzi vládní předlohu o snížení plateb za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění, který vetoval prezident Miloš Zeman. Očekává se, že koaliční většina veto přehlasuje.