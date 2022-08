Bude to chtít druhý svetr: Stát by v nouzi omezil teplo pro domácnosti, aby udržel průmysl

Stát by v případě nedostatku plynu přistoupil k omezení dodávek tepla do domácností, aby udržel v chodu klíčové složky průmyslu. Před dnešním setkáním ministrů na zámku v Liblici na Mělnicku to novinářům řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Ministři podle něj budou dnes také znovu diskutovat o podobě úsporného energetického tarifu.

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) o konkrétních částkách podpory určitě rozhodne do konce srpna. Domácnosti by podle návrhu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) měly letos dostat příspěvek až 5000 korun.

MPO připravilo návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, která by začala platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia.

@market_a se opět předvedla v Partii na @CNNPrima.Tato dáma je opravdu hodně odtržená od reality. Já jen pevně doufám, že její plán “Vemte si na sebe víc svetrů” není to jediné co vládní koalice pod vedením @P_Fiala pro naše občany a firmy připravila! https://t.co/Rv2HTpkYXQ — Josef Stredula (@JStredula) August 14, 2022

„Dělali bychom to za cenu toho, že bychom se snažili udržet klíčové složky průmyslu v chodu. To je klíčové i pro samotné domácnosti, protože i oni jsou zaměstnanci celé řady firem nebo jsou odběrateli klíčových produktů některých firem,“ vysvětlil Síkela.

K návrhům na omezení dodávek tepla v případě stavu nouze řekl, že jde o scénáře, které si nikdo nepřeje, ale je nutné, aby byl stát připraven předem.

Dalším tématem vládních ministrů dnes bude také připravovaný úsporný tarif na energie pro domácnosti. „Budeme se o tom dnes bavit, mám k tomu připraveny konkrétní verze,“ podotkl ministr. Dnes však k tomu neočekává konkrétní závěry, ministři by se podle něj měli návrhem zabývat spíše obecně. Diskutovat tak budou například o aktuálním energetickém vývoji, o krocích jednotlivých států v Evropě nebo o dalších očekáváních do budoucna.

Síkela zopakoval, že podle návrhu MPO by celkový příspěvek pro domácnost s nejvyšší spotřebou měl být kolem 17 500 korun. Letos se z toho bude podle ministra vyplácet asi 5000 korun. Pro výsledný příspěvek budou klíčové odpočty za obnovitelné zdroje a další poplatky. Pokud ministři dosáhnou shody, je Síkela připraven návrh přednést na vládě v následujících týdnech.

Řada odborníků kritizuje to, že ve zveřejněném návrhu úsporného tarifu na energie chybějí konkrétní částky. Fiala řekl novinářům, že o nich rozhodne vláda na řádném jednání. „Chceme to udělat určitě do konce srpna,“ uvedl. „Dnes se chceme poradit o všech aspektech, které to s sebou nese, a dopadech jak na státní rozpočet, tak na to, jak najít tu správnou cestu, aby to co nejvíce lidem pomohlo,“ dodal.