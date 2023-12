Vláda chce od majitelů Liberty závazek, že do ní vrátí vyvedené peníze

Vláda chce od majitelů hutní společnosti Liberty Ostrava jasný závazek, že se vyvedené peníze začnou do podniku v lednu vracet. Podle toho stát pak rozhodne o svém dalším postupu. Novinářům to po dnešním jednání se zástupci společnosti řekl ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN). Uvedl, že firma podle své poslední výroční zprávy eviduje vůči svým sesterským firmám ve skupině pohledávky za sedm miliard korun.

Liberty Ostrava, která má i s dceřinými firmami 6000 zaměstnanců, už delší dobu čelí poklesu poptávky. Má problémy platit své závazky. Společnost Tameh Czech, která jí dodává energie, na sebe podala insolvenční návrh. Uvedla, že jí huť půl roku neplatí za dodávané produkty a dluží dvě miliardy korun. Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium na Liberty Ostrava, které jí zajišťuje ochranu před Tamehem. Ten zastaví dodávky ve čtvrtek. Většina zaměstnanců Liberty tak zůstane od pátku do 2. ledna doma.

„Potřebujeme vidět jasný závazek ze strany majitelů firmy. Proto jsme vyzvali vedení firmy, aby zajistilo vyplacení významné části z peněz vyvedených z firmy ve prospěch sesterských firem z celé skupiny, a to ještě v měsíci lednu. Ze strany vedení firmy Liberty se nám dostalo ujištění, že ukončení provozu hutí není nevratné, nehrozí žádné ekologické škody a důležité je také to, že zaměstnanci hutí jsou nadále placeni,“ uvedl Síkela. Dodal, že firma platí celou mzdu a má peníze i na lednové výplaty.

Informace ze schůzky nechtěl ministr podrobněji přiblížit. Uvedl, že je nejdřív probere s vládními kolegy. Návrhy prostudují třeba ministerstva financí a práce.

Ministr řekl, že stát má trojí zájem. Je jedním z věřitelů firmy a za minulé vlády na konci roku 2020 poskytl společnosti záruky za půjčku ve výši asi 1,5 miliardy korun. Pohledávku chce získat zpět. Jako krajní možnost Síkela zmínil podání insolvenčního návrhu. Jako další ze zájmů vyjmenoval ochranu práv zaměstnanců s případnou pomocí při hledání nového uplatnění a také zajištění dodávek energií ostatním odběratelům.

Podle Síkely firma Liberty dodala nástin restrukturalizačního plánu. Ministr ho považuje za nedostatečný. Doplnění by chtěl ještě do konce roku. „Odpovědi by měly pomoci rozhodnout, jestli podáme návrh na insolvenci, nebo dáme plánu důvěru. Chceme vidět peníze, které tečou do firmy, ne které tečou ven,“ uvedl Síkela.

Podle Hospodářských novin společnost v záchranném plánu počítá s oživením vysoké pece, která je od října v útlumu. Podle managementu huť přijímá nové objednávky a má zajištěnou výrobu 52 000 tun oceli za 51 milionů eur (asi 1,25 miliardy korun) a dál případně pak 40 000 tun za 29 milionů eur (přes 700 milionů korun). Veškeré závazky chce firma splatit do konce března 2025, ale bez úroků z prodlení. Ucelený restrukturalizační plán chce předložit příští rok v březnu, napsaly Hospodářské noviny.