Vítězoslavný Soukup: Agáta na mě najednou byla milá! "Tudy cesta nevede," směje se manžel
16. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | BS
Agátin manžel neměl příliš pochopení pro Soukupova nová vyjádření.
Podnikatel a někdejší mediální magnát Jaromír Soukup splnil svou týdenní kvótu a přišel s novým náhledem do svého soukromí.
Pod čímž si s klidem můžete představit zkrátka jen novou dávku nabroušených prohlášení směrem k Agátě Hanychové a jejímu manželovi, jelikož Soukup moc jiných témat veřejně neotevírá.
Agátu probírá tak často a vehementně, až někteří lidé pomalu začínají pojímat podezření, zda se Soukup náhodou prostě jen neodmítá smířit s rozchodem s ženou, ke které stále něco cítí, a zda jeho rozezlené soptění náhodou není jen převlečená žárlivá zhrzenost.
Zda to tak je, nebo není, však ví jen on sám.
Co naopak víme všichni, je skutečnost, že se Jaromír tentokrát vítězoslavně pochlubil, že mu Agáta najednou psala milé zprávy.
„Taky mi vypisovala, v červenci , Jsi skvělej‘ a takové. Zrovna se asi pohádala s tím zmr.., teda s tím zmetkem Dopitou,“ hlásil.
„Došla mi trpělivost. Paní Agáta Dopitová se snaží udělat vše pro to, aby zbavila tátu své dcery jeho práv. A použije k tomu cokoli. Policajty, Žilkovou, Kordulu, toho zmetka, jak se jmenuje… Dopita. Udělá cokoli, udá vás kamkoli, zavolá policii, udá vás OSPODu, spojí se s kýmkoli, lže u soudu. A to za bohulibým účelem zbavit tátu dcery práv, protože našla jiného tátu. Ne proto, že bych byl nebezpečný nebo dceři ubližoval. Moc dobře ví, že se o ni dobře starám,“ připojil ještě standardní proslov.
K jeho prohlášení vzápětí dodal kontext Agátin manžel, Mirek Dopita: „Že bychom měli tichou domácnost nebo nějakou hádku, toho jsem si nevšiml. Ale když jsme byli na Bali a on měl malou, tak aby Agáta vůbec dostala info, jak se dcera má, musí být k němu milá. Takže asi toho pána zklamu: Tudy cesta opravdu nepovede,“ smál se pro eXtra.cz.