Kdo vyhrál milion? Farma Česko nabídla vyhrocené finále
16. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
O hlavní cenu svedli souboj tři odhodlaní finalisté.
Farma Česko dorazila do cílové rovinky. Hospodářská reality show, kterou provázely spíše smíšené reakce, zná vítěze, o kterém se rozhodovalo v dramatickém trojčlenném finále.
V poslední štaci došlo na pět disciplín z nichž vzešel celkový vítěz. Na startovní čáru se postavili tři soutěžící: Vojtěch Tichava, Adam Raiter a Veronika Veve Přikrylová.
Samotné finále zemědělné soutěže pak připomínalo spíše levobočka Her bez hranic.
První kolo, vědomostní soutěž, vyhrála Veve. Puzzle ve druhém složil nejlépe Vojta a prolézačky ve třetím opět ovládla Veve. Ve čtvrtém kole se nosil džus v ústech a vyhrál Adam. V pátém a posledním pak soutěžící hledali klíč v bahně. Našla ho Veve, tím získala tři body, zavěsila na celkové vítězství a odnesla si domů milion korun.
„Vyhrát Farmu Česko, to se mi při nástupu ani nesnilo. Beru to jako uzavřený kruh a odměnu za vše, co jsem na farmě prožila a musela zvládnout. Vždy když jsem odcházela do duelu, měla jsem pocit, že nechci přijít o dění na farmě. Chtěla jsem tam být, trpět, radovat se, učit se, pomáhat. A to se povedlo až do konce, navíc s třešničkou na dortu,“ prohlásila vzápětí.
„Naučila jsem se, že není nad suroviny a jídlo, které nám poskytuje příroda a zvířata. Mléko už nikdy nebude chutnat tak sladce jako na farmě. Věděla jsem, že zvládnu přežít v těžkých podmínkách, ale teď se mi potvrdilo, že ani zima a tvrdá práce nejsou můj nepřítel,“ dopustila se mírné filozofie.
„Odnáším si minimálně šest přátel a doufám, že zůstaneme v kontaktu a spojeni v našich životech co nejdéle. Mezi nejlepší vzpomínky patří naše hra na schovávanou, dojení, zpěv u klavíru, týdenní úkol s rybníkem a jílovou stěnou i všechna rozesmátá rána, večery a smích ze zoufalství u společných staveb,“ popsala pozitivní bilanci.