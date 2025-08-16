Trump a Putin odjeli z letiště na jednání spolu jedním vozem, všímají si média
16. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Za velmi neobvyklý moment a vřelé gesto označují média skutečnost, že americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin dnes po uvítání na letištní ploše vojenské základny Elmendorf-Richardson na Aljašce odjeli na bilaterální jednání společně jedním vozem.
Podle komentářů médií tak jednání prakticky začalo už na zadním sedadle Trumpova vozu, a to bez přítomnosti tlumočníků.
Také ruská média poukazují na to, že Putin místo své limuzíny Aurus nasedl do obrněného automobilu šéfa Bílého domu nazývaného Bestie. Ruská státní agentura RIA Novosti napsala, že Trump pozval Putina, aby se s ním svezl jeho vozem, a šéf Kremlu souhlasil.
Také televize Rossija 24 poznamenala, že toto gesto značí, že jednání mezi oběma lídry ve skutečnosti už začalo po cestě. Moderátorka stanice komentovala první kontakt obou lídrů jako "mimořádně přátelský postoj Trumpa k Putinovi". Televizní stanice rovněž ocenila "historické podání ruky" na letištní ploše.
První schůzka obou lídrů, původně plánovaná mezi čtyřma očima jen za účasti tlumočníků, se nakonec uskuteční ve formátu tři na tři: po Trumpově boku bude ministr zahraničí Marco Rubio a americký zmocněnec Steve Witkoff, na ruské straně se jí zúčastní také ministr zahraničí Sergej Lavrov a poradce Jurij Ušakov.
"Putin, který nenastoupil do svého vlastního vozu, který na něj čekal, se usmíval a zdálo se, že se směje, když auto odjíždělo," všímá si server listu Financial Times.
Je velmi neobvyklé, aby se vůdci dvou supervelmocí - a v tomto případě protivníků - svezli v jedné limuzíně, píše list The New York Times (NYT). Putin mluví anglicky dostatečně dobře, aby mohl vést konverzaci. To může vést k spekulacím, o čem oba lídři jednají v soukromí - podobně jako tomu bylo při rozhovoru, který vedli v Hamburku v roce 2017 na začátku Trumpova prvního funkčního období, dodal NYT.
Server BBC píše, že v tak vřelé přijetí Rusové zjevně doufali. Ruský vládce, který před více než třemi roky svou ozbrojenou agresí proti Ukrajině rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války a kterého Trumpův předchůdce Joe Biden odsuzoval, se nyní nachází na americké půdě a je vítán úsměvy a zjevně neformální konverzací.