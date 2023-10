Vítězné tažení náramkových hodinek odstartovala přeplavba kanálu La Manche

Ani ten sebelepší vynález není k ničemu, pokud se o něm nikdo nedoví. To platí i o slavné značce hodinek Rolex, kterým před 96 lety udělala skvělou reklamu statečná dálková plavkyně.

Vědět, kolik je hodin, je pro nás dnes naprostou nezbytností. Znát přesný čas přinášelo strategickou výhodu po staletí, prodej hodinek co největšímu počtu jednotlivců se ale prosadil až ve 20. století. Výrobci zpočátku sázeli především na kapesní hodinky, protože měli dobře vychytanou jejich mechaniku, která také byla odpovídajícím způsobem propracovaná. Náramkové hodinky se sice ukázaly jako praktičtější varianta už za první světové války, nicméně se stále ještě nedokázaly prosadit, protože byly poruchové a s přesností byly dost na štíru.

Na náramkové hodinky ovšem vsadil zakladatel značky Rolex Hans Wilsdorf (1881-1960). „Podle mého názoru kapesní hodinky téměř úplně zmizí a nahradí je náramkové hodinky. Uvidíte, že mám pravdu,“ napsal v roce 1914. Jeho cílem bylo zabránit tomu, aby do hodinek natekla voda a zničila je. To se mu nakonec podařilo a v roce 1926 představil a dal si patentovat první vodotěsné hodinky Rolex Oyster.

První Britka, která přeplavala Lamanšský průliv

Teď už jen stačilo prokázat, že nová technologie funguje i v extrémních podmínkách. Pokus Mercedes Gleitzeové přeplavat Lamanšský průliv proto přišel v pravou chvíli. Pokud by hodinky takovou plavbu bez újmy přežily, byl by to jednoznačný důkaz jejich kvality, o níž byl Wilsdorf skálopevně přesvědčen.

Londýnská sekretářka a stenografka Mercedes Gleitzeová (1900-1981) přeplavala 7. října 1927 na osmý pokus Lamanšský průliv - jako dvanáctá, jako třetí žena a jako první Angličanka. Podařilo se jí to za patnáct hodin a patnáct minut. O pouhé čtyři dny později ale plavkyně Dorothy Cochrane Loganová její rekord zpochybnila s tím, že ona sama průliv přeplavala za třináct hodin a deset minut. Později se ukázalo, že je to nesmysl a že prvenství náleží Gleitzeové právem. Pod tlakem médií nicméně Gleitzeová souhlasila s tím, že pro umlčení hlasů zpochybňujících její výkon přeplave kanál La Manche ještě jednou. Mělo se tak stát 21. října 1927.

Wilsdorf si uvědomil, že to je jedinečná příležitost k tomu, aby se svými novými hodinkami seznámil širokou veřejnost. Gleitzeová souhlasila s tím, že bude mít hodinky Oyster během plavby na krku.

Tou dobou ale už bylo moře mnohem studenější (mělo kolem 12 stupňů) a kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám musela plavkyně těsně před dosažením francouzského pobřeží svůj pokus ukončit. Výdrž, jakou prokázala v chladné vodě, ale přesvědčila všechny hnidopichy a její rekord byl uznán. Ještě lépe dopadly hodinky Rolex, které plavbu bez problému přežily a přesně fungovaly i po deseti hodinách ve studené slané vodě.

Pro Wilsdorfa to byla senzační reklama, kterou ještě 24. listopadu podpořil celostránkovým placeným inzerátem na titulní straně Daily Mailu se sloganem „Zázračné hodinky, které vzdorují živlům“. Rolexky se tak staly světoznámými, odstartovaly éru obliby náramkových hodinek a značka s korunkou na ciferníku je dodnes jedničkou na trhu exkluzivních mechanických hodinek.

Mercedes Gleitzeová pak překonala ještě další plavecké rekordy. Jako první člověk na světě přeplavala v roce 1928 Gibraltarský průliv z Evropy do Afriky a o dva roky později Dardanely z Evropy do Asie. V lednu 1932 dosáhla světového rekordu ve vytrvalostním plavání žen s časem 46 hodin. Zemřela jako osmdesátiletá v roce 1981.