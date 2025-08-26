Víte, odkud se vzal název IKEA? Uhodne to jen pět lidí ze sta
26. 8. 2025 – 11:21 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z malé vesnice ve švédském Smålandu do obýváků po celém světě. Příběh IKEA je ukázkou toho, jak chytrý nápad, jednoduchý design a špetka severské houževnatosti dokázaly změnit způsob, jakým bydlíme.
Když v roce 1943 tehdy sedmnáctiletý Ingvar Kamprad založil ve švédském Smålandu malý podnik, nikdo netušil, že položil základ jedné z nejznámějších značek planety. Ingvar začínal opravdu skromně – prodával drobnosti jako pera, peněženky nebo zapalovače, které distribuoval zákazníkům prostřednictvím poštovních objednávek. Už tehdy se ale projevila jeho obchodní vynalézavost: uměl přemýšlet prakticky, byl šetrný a hledal způsoby, jak nabídnout lidem kvalitu za nízkou cenu.
Zlom nastal v roce 1948, kdy Kamprad přidal do sortimentu první kusy nábytku. Nábytek se stal rychle hitem a o tři roky později se objevil první tištěný katalog, který se postupně stal ikonou značky. Kdo si doma listoval jeho stránkami, měl pocit, že se ocitá v jiném světě – světě funkčního, moderního a dostupného bydlení. Roku 1953 pak vznikl v Älmhultu první showroom, kde si zákazníci mohli výrobky prohlédnout a objednat, a v roce 1958 se otevřela první skutečná prodejna.
Flat-pack revoluce
Pravá revoluce ale přišla roku 1956. IKEA začala prodávat nábytek v rozloženém stavu – takzvaný flat-pack. Tento nápad, který prý vznikl ve chvíli, kdy si zaměstnanec firmy všiml, že nohy stolu lze jednoduše odmontovat a uložit dovnitř krabice, změnil úplně všechno. Díky tomu byl nábytek levnější, skladnější a snáze přepravitelný. Lidé si jej odnesli domů v ploché krabici a sami složili. Jednoduché, a přitom geniální řešení, které se stalo symbolem IKEA a inspirovalo celý průmysl.
Konkurence se ale snažila Kamprada zastavit – v 50. letech dokonce vyvíjela tlak na švédské výrobce, aby mu přestali dodávat. Ingvar se však nevzdal. Začal spolupracovat s dodavateli v zahraničí, nejprve v Dánsku a Polsku, a postupně vybudoval vlastní výrobní zázemí. Tento tah nejen zachránil firmu, ale navíc položil základy její budoucí mezinárodní expanze. V 60. letech IKEA opustila hranice Švédska. Nejprve otevřela obchod v Norsku, v roce 1973 pak přišlo Švýcarsko a následně Německo, Austrálie, Francie nebo Spojené státy. Na přelomu tisíciletí už byla IKEA globálním fenoménem s obchody po celém světě – od Číny až po Rusko. Typické žluto-modré budovy se staly orientačním bodem na předměstích velkých měst a každoročně přitahují stovky milionů návštěvníků.
Jméno, které zná celý svět
A jak vlastně vznikl název IKEA? Nejde o náhodné slovo, jak by se mohlo zdát. Jde o akronym složený z iniciál zakladatele – Ingvar Kamprad (IK) – a jmen farmy Elmtaryd a vesnice Agunnaryd (EA), kde vyrůstal. Jednoduchý a přitom osobní název, který odkazuje k jeho kořenům. Dnes jej znají miliardy lidí a málokdo si uvědomuje, že za ním stojí vzpomínka na malý kousek Švédska. Samotná značka si vždy udržovala pevné pouto ke své domovině. Fasády obchodů zdobí barvy švédské vlajky, restaurace nabízejí tradiční švédská jídla včetně masových kuliček a lososa a jednotlivé výrobky nesou švédská jména – od měst a vesnic po rostliny či jezera. To vše je součástí identity značky, která propojuje lokální tradici s globálním dosahem.
IKEA ale není jediným švédským příspěvkem světu. Skandinávská země dala vzniknout celé řadě fenoménů, které ovlivnily miliony lidí. V hudbě to byla legendární skupina ABBA, jejíž hity dodnes patří k nejhranějším. V automobilovém průmyslu se proslavilo Volvo, které kromě robustních vozů přineslo i zásadní inovaci v podobě tříbodového bezpečnostního pásu – jednoduchého vynálezu, který zachránil nespočet životů. A Švédsko stojí i za dalšími praktickými nápady, jež se staly součástí každodenního života. Příběh IKEA je tak víc než jen historie firmy. Je to ukázka, že i z malé vesnice a obyčejné farmy může vyrůst něco, co změní svět. Kombinace skromného původu, chytrých nápadů a švédské houževnatosti vytvořila značku, která dnes symbolizuje dostupné bydlení pro všechny. A spolu s ABBou či Volvem připomíná, že Švédsko je zemí, odkud přicházejí věci, které skutečně hýbou světem.