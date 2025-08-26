Šifra mistra Leonarda: vědci skládají jeho genom po 600 letech
26. 8. 2025 – 12:13 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vědci sledují genetickou stopu Leonarda da Vinci přes 21 generací a díky DNA jeho žijících potomků i nalezeným kostem se přibližují k odhalení, kde je génius skutečně pohřben – a jaké biologické tajemství skrývala jeho genialita.
Renesanční génius Leonardo da Vinci, malíř Mony Lisy, inženýr, vynálezce a vizionář, je dodnes symbolem lidské tvořivosti a zvědavosti. A přestože od jeho smrti uplynulo už více než půl tisíciletí, vědci nyní odhalují další kapitoly jeho příběhu – tentokrát ne v jeho dílech, ale v jeho vlastní DNA. Průlomová studie dokázala sledovat jeho rodovou linii přes neuvěřitelných 21 generací a potvrdit, že i když Leonardo neměl vlastní děti, jeho krevní stopa nikdy nezmizela.
Od genealogie k laboratoři
První krok k rozplétání tohoto příběhu udělali badatelé Alessandro Vezzosi a Agnese Sabato, kteří se pustili do klasického genealogického pátrání. Sestavili detailní rodokmen, jenž sleduje Leonardovu linii přes jeho otce Piera a nevlastní bratry až do roku 1331. Výsledkem bylo vytipování mužských potomků, jejichž DNA se mohla stát klíčem k potvrzení identity samotného mistra. V centru zájmu se ocitl Y chromozom – genetický „otisk“ přenášený z otce na syna bez významných změn. Analýzy ukázaly, že šest žijících mužů sdílí totožné úseky Y chromozomu, čímž byla potvrzena genetická kontinuita da Vinciho rodu minimálně od 15. generace. Tento důkaz nejen posiluje věrohodnost historických záznamů, ale také otevírá cestu k mnohem ambicióznějším cílům.
Od ostatků k rukopisům
Tým ve spolupráci s forenzní antropoložkou Elenou Pilli se vydal i k samotným kořenům – do hrobky Santa Croce ve Vinci, kde se nacházely kosti Leonardových příbuzných, včetně dědečka a několika nevlastních bratrů. Úlomky byly podrobeny radiokarbonové analýze a paleogenomickému zkoumání, které potvrdilo, že patří mužskému jedinci. Pokud se z těchto ostatků podaří izolovat DNA a ta se shoduje s profily současných potomků, bude možné s vysokou jistotou potvrdit autenticitu Leonardových ostatků, údajně uložených v zámku Amboise ve Francii.
Výzkum ale nekončí u kostí. Projekt DNA Leonarda da Vinci zahrnuje i zkoumání biologických stop na jeho rukopisech, kresbách či dokonce na předmětech, o nichž se předpokládá, že mu patřily. Vědci už otestovali pilotní metody, jak získat vzorky z historických děl – od mikroskopických zbytků kůže přes stopy vlasů až po mikrobiální flóru, která se na dílech uchovala. Jakmile bude mít tým k dispozici přesnější genetický profil, může jej porovnávat s těmito biologickými stopami a potvrdit, zda Leonardo skutečně zanechal otisk i na svých dílech.
Po stopách rodiny malíře Mony Lisy
Badatelé nezůstali jen v laboratoři. Zmapovali také sedm rodinných domů da Vinci ve Vinci a okolí. V jednom z nich objevili kresbu „Dračího jednorožce“ na krbu – motiv, který nápadně připomíná styl samotného Leonarda. Z archivů navíc vzešly nové důkazy o jeho matce Caterině, východní otrokyni, zaznamenané v listinách z roku 1449. Tyto poznatky dodávají celému pátrání další, velmi osobní rozměr: Leonardo nebyl jen synem váženého notáře, ale zároveň měl kořeny v cizokrajném a podrobeném světě. Nechybí ani lidský moment – pozoruhodné podobnosti mezi některými dnešními potomky a Leonardovým autoportrétem. Genetika tak nezůstává pouhou abstraktní vědou, ale spojuje minulé a současné generace v konkrétních tvářích.
Genetické dědictví jako klíč k tajemství génia
Sekvenování DNA nabízí víc než jen možnost ověřit, zda je Leonardo skutečně pohřben tam, kde se předpokládá. Je to cesta k hlubšímu pochopení jeho samotného. Genetické markery mohou odhalit jeho fyzické rysy – pigmentaci, původ jeho předků, náchylnost k nemocem či jiné biologické predispozice. To, co dosud známe jen z portrétů a dobových popisů, může dostat konkrétní vědecký rámec. Samotné tajemství geniality samozřejmě žádná DNA neprozradí. Přesto je v tomto projektu cosi fascinujícího: propojuje umění, historii a moderní vědu a přibližuje nám Leonarda da Vinci nejen jako génia, ale i jako člověka z masa a kostí. Pokud se podaří sestavit kompletní genetický profil, můžeme se dozvědět nejen to, jak viděl svět, ale také proč jeho odkaz vydržel tak dlouho a stále nás nutí hledět s obdivem.