Dnes je úterý 26. srpna 2025., Svátek má Luděk
Počasí dnes 23°C Polojasno

Šifra mistra Leonarda: vědci skládají jeho genom po 600 letech

26. 8. 2025 – 12:13 | Zpravodajství | Alex Vávra

Šifra mistra Leonarda: vědci skládají jeho genom po 600 letech
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Vědci sledují genetickou stopu Leonarda da Vinci přes 21 generací a díky DNA jeho žijících potomků i nalezeným kostem se přibližují k odhalení, kde je génius skutečně pohřben – a jaké biologické tajemství skrývala jeho genialita.

Renesanční génius Leonardo da Vinci, malíř Mony Lisy, inženýr, vynálezce a vizionář, je dodnes symbolem lidské tvořivosti a zvědavosti. A přestože od jeho smrti uplynulo už více než půl tisíciletí, vědci nyní odhalují další kapitoly jeho příběhu – tentokrát ne v jeho dílech, ale v jeho vlastní DNA. Průlomová studie dokázala sledovat jeho rodovou linii přes neuvěřitelných 21 generací a potvrdit, že i když Leonardo neměl vlastní děti, jeho krevní stopa nikdy nezmizela.

Od genealogie k laboratoři

První krok k rozplétání tohoto příběhu udělali badatelé Alessandro Vezzosi a Agnese Sabato, kteří se pustili do klasického genealogického pátrání. Sestavili detailní rodokmen, jenž sleduje Leonardovu linii přes jeho otce Piera a nevlastní bratry až do roku 1331. Výsledkem bylo vytipování mužských potomků, jejichž DNA se mohla stát klíčem k potvrzení identity samotného mistra. V centru zájmu se ocitl Y chromozom – genetický „otisk“ přenášený z otce na syna bez významných změn. Analýzy ukázaly, že šest žijících mužů sdílí totožné úseky Y chromozomu, čímž byla potvrzena genetická kontinuita da Vinciho rodu minimálně od 15. generace. Tento důkaz nejen posiluje věrohodnost historických záznamů, ale také otevírá cestu k mnohem ambicióznějším cílům.

Od ostatků k rukopisům

Tým ve spolupráci s forenzní antropoložkou Elenou Pilli se vydal i k samotným kořenům – do hrobky Santa Croce ve Vinci, kde se nacházely kosti Leonardových příbuzných, včetně dědečka a několika nevlastních bratrů. Úlomky byly podrobeny radiokarbonové analýze a paleogenomickému zkoumání, které potvrdilo, že patří mužskému jedinci. Pokud se z těchto ostatků podaří izolovat DNA a ta se shoduje s profily současných potomků, bude možné s vysokou jistotou potvrdit autenticitu Leonardových ostatků, údajně uložených v zámku Amboise ve Francii.

Da Vinci zdroj: Profimedia.cz

Výzkum ale nekončí u kostí. Projekt DNA Leonarda da Vinci zahrnuje i zkoumání biologických stop na jeho rukopisech, kresbách či dokonce na předmětech, o nichž se předpokládá, že mu patřily. Vědci už otestovali pilotní metody, jak získat vzorky z historických děl – od mikroskopických zbytků kůže přes stopy vlasů až po mikrobiální flóru, která se na dílech uchovala. Jakmile bude mít tým k dispozici přesnější genetický profil, může jej porovnávat s těmito biologickými stopami a potvrdit, zda Leonardo skutečně zanechal otisk i na svých dílech.

Po stopách rodiny malíře Mony Lisy

Badatelé nezůstali jen v laboratoři. Zmapovali také sedm rodinných domů da Vinci ve Vinci a okolí. V jednom z nich objevili kresbu „Dračího jednorožce“ na krbu – motiv, který nápadně připomíná styl samotného Leonarda. Z archivů navíc vzešly nové důkazy o jeho matce Caterině, východní otrokyni, zaznamenané v listinách z roku 1449. Tyto poznatky dodávají celému pátrání další, velmi osobní rozměr: Leonardo nebyl jen synem váženého notáře, ale zároveň měl kořeny v cizokrajném a podrobeném světě. Nechybí ani lidský moment – pozoruhodné podobnosti mezi některými dnešními potomky a Leonardovým autoportrétem. Genetika tak nezůstává pouhou abstraktní vědou, ale spojuje minulé a současné generace v konkrétních tvářích.

Genetické dědictví jako klíč k tajemství génia

Sekvenování DNA nabízí víc než jen možnost ověřit, zda je Leonardo skutečně pohřben tam, kde se předpokládá. Je to cesta k hlubšímu pochopení jeho samotného. Genetické markery mohou odhalit jeho fyzické rysy – pigmentaci, původ jeho předků, náchylnost k nemocem či jiné biologické predispozice. To, co dosud známe jen z portrétů a dobových popisů, může dostat konkrétní vědecký rámec. Samotné tajemství geniality samozřejmě žádná DNA neprozradí. Přesto je v tomto projektu cosi fascinujícího: propojuje umění, historii a moderní vědu a přibližuje nám Leonarda da Vinci nejen jako génia, ale i jako člověka z masa a kostí. Pokud se podaří sestavit kompletní genetický profil, můžeme se dozvědět nejen to, jak viděl svět, ale také proč jeho odkaz vydržel tak dlouho a stále nás nutí hledět s obdivem.

Tagy:
umění DNA Leonardo da Vinci
Zdroje:
Futura Sciences, Popular Mechanics
Profilový obrázek
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

Předchozí článek

Víte, odkud se vzal název IKEA? Uhodne to jen pět lidí ze sta

Následující článek

Host podpálil kavárnu. Jeho důvod je ale zcela bizarní

Nejnovější články