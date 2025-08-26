"Babi, pošli peníze": Starý trik, nová vlna okradených seniorů
26. 8. 2025 – 11:16 | Magazín | Anna Pecena
Stačí jeden telefonát a důchodci přicházejí o celoživotní úspory. Podvodníci se představují jako vnuci, děti nebo příbuzní a hrají na city starších lidí. Volají se slzami v hlase, předstírají nehodu nebo dluhy a naléhavě žádají o peníze. A senioři, kteří chtějí pomoci své rodině, padají do dokonale nastražené pasti.
Jak trik funguje
Telefon zazvoní, na displeji neznámé číslo. Starší lidé jej často zvednou bez podezření. Na druhém konci se ozve roztřesený hlas: „Babi, to jsem já…“ Podvodník záměrně mluví nejasně, koktá nebo předstírá, že je v šoku. Pokud senior sám vysloví jméno svého vnuka či dcery, podvodník okamžitě roli převezme a rozehraje dramatický příběh.
„Měl jsem autonehodu, potřebuju rychle peníze na kauci!“ nebo „Mám velký problém, nesmí se to nikdo dozvědět, prosím tě, pošli mi peníze hned.“ Tyto scénáře jsou propracované, často je doprovází i falešný „policista“ nebo „právník“, který důchodce přesvědčí, že vše je vážné a naléhavé.
Peníze mizí během minut
Podvodníci požadují, aby senioři poslali peníze přes bankovní převod, složenku nebo dokonce aby je předali kurýrovi, který přijede až k domu. Nejde o malé částky – často si říkají o desítky tisíc korun. V některých případech zmizely i celoživotní úspory, stovky tisíc.
Co je nejhorší? Oběti se často stydí svěřit rodině, že naletěly. Místo rychlé pomoci se tak stávají snadným terčem dalších pokusů. Podvodníci si totiž čísla mezi sebou předávají a jednou oklamaný senior bývá kontaktován znovu a znovu.
Jak se bránit
První pravidlo: nikdy neposílejte peníze jen na základě telefonátu. I kdyby hlas zněl sebevíc přesvědčivě, vždy si zavolejte na známé číslo svého vnuka nebo dítěte a ověřte si, zda jde o pravdu.
Druhé pravidlo: nezadávejte žádné citlivé informace po telefonu. Policie, úřady ani nemocnice nikdy nevyžadují, abyste okamžitě posílali peníze neznámým osobám.
Třetí pravidlo: pokud máte podezření, okamžitě zavolejte policii. Čím dříve podvod nahlásíte, tím větší je šance, že pachatelé budou dopadeni – a hlavně že ochráníte další možné oběti.
Závěr
„Vnukovské podvody“ nejsou nic nového, ale stále fungují. Podvodníci hrají na tu nejcitlivější strunu – lásku k rodině a ochotu pomoci. Proto je důležité být neustále ve střehu. Pamatujte: skutečný vnuk vás nikdy nebude žádat o peníze tajně po telefonu. Pokud se ozve podobný hlas s naléhavým příběhem, zavěste a ověřte si to u svých blízkých. Jen tak zůstanou vaše úspory i klidné spaní v bezpečí.