Víc než jen technika: Družice sestavená studentkami ponese důležité poselství

Bude to první vesmírná družice v dějinách Kyrgyzstánu - a desítka studentek a nadějných vědkyň ji chce postavit a vypustit nejpozději v roce 2020. Od letošního března tak za pomoci počítačů, 3D tiskáren a pájek letují miniaturní družici CubeSat, kterou americký Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) označil za nejmenší a nejlevnější satelit určený pro výzkum vesmíru.

"Jsem velice hrdá, že to bude první družice v Kyrgyzstánu. Podílím se na tom, protože chci povzbudit ostatní dívky. Pohlaví už nemusí určovat, co máte v životě dělat," říká třiadvacetiletá studentka Kyzžibek Batyrkanovová z Biškeku.

Pro jakéhokoliv Kyrgyze, natož pro ženu, je to vzácná volba, vzhledem k tomu, že podle údajů OSN dvě třetiny obyvatel této hornaté země žijí na venkově a ekonomika se opírá o zemědělství. Ženy tvoří necelou desetinu pracovníků v kyrgyzské vědě a výzkumu, technologiích a technice či absolventů matematiky nebo stavebnictví.

"Některé dívky nemají odvahu pustit se do studia v těchto oborech, protože v naší zemi to není zrovna běžné. Většina rodičů své dcery od toho odradí," poznamenala devatenáctiletá Alina Anisimovová, která patří k vedoucím projektu. "Přála bych si do budoucna, aby lidé nepovažovali za překvapení, že vidí mladé ženy svařovat či zabývat se technikou," dodala počítačová programátorka.

Anisimovová je jednou z mladých žen ve věku od 17 po 24 let v projektu, který spustila místní mediální skupina Kloop Media po náhodném setkání s vedoucím pracovníkem NASA Alexandrem MacDonaldem. Právě on s ambiciózním nápadem přišel.

Podle internetové stránky věnované vybírání příspěvků na projekt bude stavba a vypuštění první kyrgyzské družice CubeSat stát až 150 tisíc dolarů (3,4 milionu Kč). Družice má být dokončena ve spolupráci s jednou litevskou firmou.

Družice jako politický signál

"(Stavba družice) může posloužit jako silný společenský a politický signál," uvedl MacDonald. "Může vyslat důležité poselstvím o tom, kdo se může zúčastnit a formovat budoucnost."

Přestože počet žen působících ve vědě, technologiích, strojírenství a matematice se v posledních letech podle UNESCO zvýšil, stále tvoří jen asi 30 procent pracovníků ve výzkumu.

Devatenáctiletá studentka a účastnice projektu Ajdana Ajdarbekovová uvedla, že od dívek a žen se v Kyrgyzstánu očekává, že se provdají a budou se věnovat rodině, nikoliv práci a kariéře. "Hodně lidí tady nevěří, že dívky jsou schopny čehokoliv kromě uklízení, vaření a rození dětí," prohlásila Ajdarbekovová

Skoro desetina dívek v Kyrgyzstánu vstupuje do manželství před dosažením 18 let, přestože únosy nevěst byly v roce 2013 postaveny mimo zákon.

"Děláme na tomto projektu, protože chceme dokázat, že děvčata to teď dokážou," zdůraznila Ajdarbekovová. "Chceme být nadějí, nejen v Kyrgyzstánu. Náš projekt dá možná naději děvčatům i jinde ve světě," dodala.