Víc než jen syn slavného otce: Mladý herec odmítá nařčení z protekce

24. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Nadějný mladý herec se staví na vlastní nohy a kráčí vlastní cestou, byť radu od otce samozřejmě také neodmítne.

S tím, že se o něm mluví jen skrze slavné rodiče, se musí potýkat snad každý potomek z herecké rodiny, který se taktéž snaží prorazit na prknech, které znamenají svět.

A neexistuje snad jediný, kterému by se něco podobného líbilo – nikdo se nechce jen vézt na zádech tatínka, každý si chce udělat jméno sám za sebe. Platí to i pro talentovaného mladého Prokopa Zacha, který se snaží vymezit vedle slavného otce, Romana Zacha.

Sám táta řeči o protekci neslyší rád: „Tak to mě s*re, samozřejmě, ale jako nějak to chápu a myslím, že nebude asi jediný, protože těch mladejch kluků a holek z těch hereckých rodin teď i v jeho okruhu je docela dost. A jako jsou to blbosti. On sám to samozřejmě necítí dobře, je mi to líto vůči němu. Mně to je jedno,“ sdělil pro eXtra.cz.

Podle otce už se syn vydává vlastní cestou: „Prokop už to chce oddělit, jako pochopitelně… ale jede si svou cestu a myslím si, že snad dobře a že se na to zapomene,“ prohlásil.

Na druhou stranu, oba se potkávají na jevišti Divadla bez Zábradlí, a to konkrétně ve hře To je láska z mládí, kterou Roman režíruje... a roli přidělil synovi: „Říkal jsem si, že ačkoli se ta role pro něj úplně nehodila, že tak budeme u sebe blízko a třeba si najdeme nějak cestu. Takže to byl takový terapeutický moment, ale zároveň myslím taktický,“ domnívá se.

Jenže to je pak samozřejmě o něco obtížnější bránit se nařčení z protekce. Tak či tak, společné hraní oběma vyšlo podle plánů, byť nejdřív museli trochu hledat styčné plochy: „Protože tam hraju hlavní roli, tak jsem ho někdy přerušil a něco jsem mu k tomu řekl. On pak nevěděl, jestli k němu mluvím jako táta nebo jako režisér,“ vzpomínal Roman.