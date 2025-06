Svůdná modelka ví, proč nikoho nemá: Sama si za to může

24. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Krásná modelka prozradila, co potřebuje ve vztahu a čeho se jí většinou nedostává.

Při pohledu na půvabnou modelku by člověk automaticky předpokládal, že muži musí stát za jejími dveřmi fronty s kyticemi a slečna si může každý den prstem ukázat na deset nových vztahů. Jenže chyba lávky, Eliška Bučková je sama – loni v prosinci se rozešla po čtyřletém vztahu a od té doby se nikdo zajímavý nenašel.

A byť to samozřejmě čas od času zkouší změnit, moc se to nedaří. Má totiž poměrně vysoké požadavky: „Já mám hodně požadavků a hodně potřeb a z toho nepolevím, takže to je spíš ten problém. Ne ta práce. Já jako ženská, když chci, tak si čas udělám. Když ten druhý za to stojí, tak ten čas se prostě najde. Ale já potřebuju motýlky, a oni většinou odletěj,“ prozradila pro eXtra.cz.

Polevovat z požadavků jen proto, aby člověk měl aspoň někoho, nebývá moc dobrý nápad – Eliščin postoj se proto dá pochopit.

Zkoušela i seznamovací aplikace: „Já jsem se nikdy nechtěla seznamovat přes aplikace, ale dnes to je strašně těžké, protože jsem trošku asociální. Kolektivy, jako když je příliš mnoho lidí, úplně nevyhledávám,“ přiznala.

Uznává ale, že moderní digitální způsob seznamování může fungovat: „Mám zkušenost, že jsem takhle potkala pár přátel a jsme přátelé dodneška, už několik let,“ svěřila se.

Když už sama nikoho nemá, chystá alespoň akci pro druhé. Plánuje totiž poměrně neotřelou akci: Tábor pro zamilované: „Vrátí se do dětských let, prověřit své vztahy, prověřit to, jak dokážou komunikovat, jak dokážou pracovat v kolektivu, jak dokážou pracovat jako tým, jak se mohou jeden na druhého spolehnout, jestli mají stejné priority,“ popisuje.

Inu, to by mohla být zábava. Nebo také naprostá tragédie.