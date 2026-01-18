Dnes je neděle 18. ledna 2026., Svátek má Vladislav
18. 1. 2026 – 14:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Vězni v Guatemale ovládli tři věznice, vzali 46 lidí jako rukojmí
Vězni v Guatemale v sobotu ovládli tři věznice a vzali nejméně 46 lidí jako rukojmí, mezi nimiž jsou především dozorci, ale také jeden psycholog.

Guatemalské bezpečnostní složky se snažily převzít kontrolu nad situací. Úřady z dění viní členy gangů, kteří požadují větší privilegia, píše agentura Reuters.

Vzpoura vězňů si do sobotního odpoledne nevyžádala žádné oběti ani zraněné z řad rukojmích, oznámil ministr vnitra Marco Antonio Villeda na tiskové konferenci. Za koordinovanými nepokoji podle Villedy stojí gang Barrio 18. Vůdce gangu podle něj usiluje o přesun do jiného zařízení, s cílem získat lepší podmínky a zvláštní zacházení.

"Nebudu uzavírat žádné dohody s žádnou teroristickou skupinou. Tomuto vydírání s nepodrobím a nevrátím jim jejich privilegia výměnou za to, že přestanou," uvedl Villeda. Zároveň dodal, že je ochoten s vězni vyjednávat.

Policie a vojáci utvořili bezpečnostní perimetr kolem věznice Renovación 1 ve městě Escuintla na jihu této středoamerické země, zatímco sanitky a hasičské vozy byly připraveny v případě potřeby poskytnout pomoc. Vězni s tvářemi zakrytými improvizovanými maskami z kusů oblečení sledovali scénu shora ze strážních věží věznice.

Jeden z vězňů si zpoza ostnatého drátu podle Reuters stěžoval, že se ve věznici necítí bezpečně a chce být přemístěn do jiné. "Neumějí zajistit ani svoji vlastní bezpečnost, tak jak ji mohou zajistit nám?" tázal se vězeň s odkazem na vězeňské činitele.

Ačkoliv podobné incidenty se v Guatemale udály už minulosti, při současných nepokojích bylo zajato výrazně více rukojmích než při předchozích incidentech, píše Reuters.

Guatemala v říjnu přijala nový zákon proti zločineckým gangům, jehož cílem je poskytnout vládě více peněz na boj proti těmto skupinám. Zákon nově řadí gangy Barrio 18 a Mara Salvatrucha mezi teroristické skupiny, zvyšuje tresty vězení pro odsouzené členy těchto gangů a nařizuje stavbu nových věznic pro příslušníky gangů.

