Jak při videohovoru vypadat jako 'člověk'

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Telefonáty a internetové chaty přestávají po čtyřech týdnech karantény stačit. Firmy tak kvůli poradám ženou před webkamery i ty, kdo se tomu bránili zuby nehty. Ne každému totiž kamera lichotí. Jak před ní vypadat a působit stejně dobře jako při osobním setkání?

Podle psychologů je pro pochopení sdělení z 55 procent důležitá řeč těla, z 38 procent tón hlasu a na samotný obsah tak zbývá jen sedm procent. Pro někoho, kdo si před kamerou nevěří, nemůže použít naplno řeč těla a ještě je z jeho hlasu patrná nejistota (byť způsobená nekomfortním způsobem komunikace), jsou videokonference noční můrou. Zvlášť, pokud třeba není příliš technicky nadaný a neumí si notebook správně nastavit tak, aby mu záběr lichotil.

Server BBC proto pro nesmělé a nezkušené "videotelefonisty" připravil návod, jak na kameře vypadat dobře a profesionálně.

Zaměřte se na světlo

Ideální je, když na vás přímo dopadá přirozené světlo. Toho docílíte třeba tím, že si s počítačem sednete naproti oknu. Musíte se ale ujistit, že světlo dopadá přímo na vaši tvář. Pokud budete mít světlo za zády, hrozí, že budete na obrazovce vidět jen jako silueta. Navíc tím v podstatě svítíte do očí svým kolegům, což není zrovna přátelský přístup.

Se světlem se dá kouzlit, to potvrdí každý fotograf. Vhodné osvětlení vás rozjasní a budete působit nabití energií, zatímco světlo přicházející ze špatného úhlu z vás může udělat unavenou, nezdravě působící osobu. Což sice možná skutečně jste, ale proč tak i působit?

Pozor na podhled

Nevýhodou notebooků je, že se do nich díváte se skloněnou hlavou. Což znamená, že vás kamera snímá odspodu. A podhled opravdu nelichotí nikomu – kdo by se vám chtěl místo do očí dívat do nosních dírek, že? Řešení je jednoduché – předem si připravte podstavec (třeba z knih) tak, abyste měli kameru přímo před sebou. Vhodnou výšku doladíte při testech.

Na ně byste nikdy neměli zapomenout, protože není nic horšího než minutu před začátkem videohovoru zjistit, že vám nefunguje mikrofon, případně nekvalitní připojení komplikuje obraz.

Kamera pleti nesvědčí

Jestli kamera skutečně přidává deset kilo, není tak důležité, protože stejně budete vidět od pasu nahoru. Horší je to ale s nedostatky pleti, které dokáže nemile zvýraznit – zvlášť, pokud se vám mastí pleť. Pokud tedy chcete vypadat i při videohovoru upraveně, je vhodné použít pudr a případně i jelení lůj. Kdo nic takového doma nevede nebo se mu nechce, může zkusit zaexperimentovat s aplikacemi a filtry, ale je opět potřeba si vše předem vyzkoušet.

Vyzkoušejte si hovor nanečisto

Zmiňovali jsme to už několikrát – příprava je důležitá. Pokud jde o důležitý videohovor, vše si naštelujte dopředu, vyzkoušejte světlo, záběr kamery, ale i oblečení a účes. Bylo by nemilé, kdybyste vše připravili správně, ale až při zapnutí kamery zjistili, že třeba vaše vlasy splývají s pozadím.

Zvolte vhodné pozadí

Domov, pokud v něm nemáte přímo svou pracovnu, není na pracovní nebo jiné důležité videohovory ideálně stavěný. Zvlášť, když máte děti nebo domácí zvířata. I kdybyste mohli působit vzdělaně a sečtěle, knihovna není ideálním místem, kde natáčet. Knihy v pozadí diváky podvědomě nutí soustředit se na ně a hledat známé tituly. Ideální je bílé pozadí.

Měli byste volit ideálně jednobarevné oblečení a vyvarovat se oděvům bez rukávů nebo naopak příliš plandavých. Nechcete přeci vypadat, že jste nazí, v pyžamu nebo vytahaném domácím triku, ne?

Chovejte se jako na skutečné schůzce

To, že na obrazovce před sebou vidíte své kolegy, občas vyvolává dojem, že nejste vidět. Na malé okýnko v rohu monitoru se snadno zapomíná. Snadno se tak stane, že ztratíte koncentraci, vaše oči sklouznou k mobilu… Na to si dávejte pozor, ostatní vás vidí přes celý monitor (případně část, ale pořád větší, než se zobrazuje vám), takže vaši nepozornost mají přímo na očích…

Ukliďte všechny nevhodné věci ze záběru

Mohli jste při přípravě na videokonferenci vypít litry kafe, ale lidé na druhé straně kamery by to neměli vidět. Odstraňte tedy všechno špinavé nádobí, nepořádek na stole, kuchyňské lince a zavřete dveře. Pak už zbývá jen "uklidit" zbytek rodiny a ohlásit se kolegům, že "jste tu".

Pokud všechno splníte, máte šanci, že během videohovoru zapůsobíte na druhé dobrým dojmem.