Veronika Žilková a mladší partner? "S třicetiletým bych si nevěděla rady!"
15. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke
Známá herečka dle vlastních slov rozhodně není na mladší.
Oblíbená bavička, herečka a také spisovatelka Veronika Žilková prozradila, že představa vztahu s výrazně mladším mužem ji nikterak neláká.
S třicetiletým by si prý nevěděla rady a s mužem ve svém věku si má daleko víc co říct.
Romantika mezi ní a mladým žokejem Jaroslavem Šímou ale nevzplála z ještě daleko prozaičtějšího důvodu.
Když totiž Veronika před nějakou dobou prozradila, že není sama a našla si nového partnera, samozřejmě hned následovala vlna spekulací, o koho by se mohlo jednat. A žokejovo jméno se skloňovalo velmi často.
Veronika nicméně učinila drbům přítrž a vysvětlila, že v tomhle případě nedojde opravdu k ničemu: „Ten žokej je homosexuál. Já jsem hrozně ráda, že mi ho všichni jako podsouváte, ale on je mladší než Agáta a on sám byl dvakrát už registrován. Takže já neprozrazuji žádné tajemství,“ vysvětlila pro eXtra.cz.
Poznali se přes dceru – Kordula totiž koně také miluje.
„Spřátelili jsme se, a tak ho prostě občas vezmu na kulturu, protože má rád divadlo, ale to je celé. Ony ho ženy nezajímají. My jsme kamarádi. Ale jsem ráda, že mi ho přisoudili, je to pro mě čest,“ křenila se Žilková.
Ale i kdyby Jaroslav neměl jiné preference, stejně by vztah nejspíš nebyl nic pro ní, a to právě kvůli věkovému rozdílu: „Navíc o téměř třicet let mladšího partnera... to dělají muži, ale ženy myslím takové věci nedělají,“ dodala.