Tohle jsou největší škůdci vašich záhonků - jak se jich zbavit?
15. 8. 2025 – 7:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tři největší postrachy zahrad ve střední Evropě – mšice, slimáci a mandelinky – dokážou během pár dní zničit vaši úrodu. Seznamte se s jejich taktikami i osvědčenými způsoby, jak je zastavit dřív, než bude pozdě.
Každý rok se v zahradách opakuje stejný scénář – pečlivě zaseté záhony a rozkvetlé rostliny se přes noc mohou změnit v žalostný pohled. Za vším stojí tři hlavní viníci, kteří dokážou zničit úrodu rychleji, než byste si mysleli. Každý z nich má jiné zbraně, jiné slabiny a vyžaduje odlišnou taktiku boje. Kdo je zná, dokáže zasáhnout včas a předejít nejhorším škodám.
Mšice – drobný nepřítel s velkou armádou
Mšice jsou malé, sotva pár milimetrů velké, ale útočí v obrovských koloniích. Sají šťávy z mladých výhonků, zpomalují růst rostlin a zároveň přenášejí nebezpečné virové choroby. Na listech po nich zůstává lepkavá medovice, která láká mravence a podporuje vznik černé plísně. Mšice se množí extrémně rychle, takže pokud je přehlédnete, během pár dní mohou být všude. Nejlepší obranou je prevence – vysaďte v blízkosti záhonů měsíček, levanduli nebo kopr, které mšice odpuzují. Jakmile se objeví, použijte jemný postřik směsí vody a mýdla, případně výluh z kopřiv, který navíc rostliny posílí. Přirozenými nepřáteli mšic jsou slunéčka sedmitečná, pestřenky či zlatoočky – podpořte jejich přítomnost v zahradě.
Slimáci – noční žrouti listů
Slimáci jsou postrachem každého, kdo pěstuje listovou zeleninu nebo jahody. Milují vlhké prostředí a vycházejí hlavně v noci nebo po dešti. Během jediné noci dokážou zlikvidovat celé záhony mladých rostlin. Typické jsou okousané listy s velkými dírami a stříbrný slizový povlak, který po sobě zanechávají. Boj se slimáky vyžaduje vytrvalost – mechanické zábrany, například měděná páska kolem vyvýšených záhonů, jsou účinné, protože slimákům brání v pohybu. Pomáhají i bariéry z pilin, popela či drcených skořápek, které jim mechanicky znesnadní cestu. Oblíbené jsou pivní pasti – kelímky s pivem zapuštěné do země slimáky přilákají a utopí. Účinný je také ruční sběr po dešti, ideálně ráno nebo večer.
Mandelinka bramborová – nenasytný škůdce brambor
Mandelinka bramborová patří k nejznámějším škůdcům u nás. Tento pruhovaný brouk si nejraději pochutnává na bramborách, ale nepohrdne ani lilkem či rajčaty. Nebezpeční jsou jak dospělí brouci, tak larvy, které dokážou zlikvidovat listy až na žilnatinu. Silně napadené rostliny pak přestávají růst a úroda je výrazně menší. Nejlepší ochranou je pravidelný ruční sběr a likvidace vajíček, brouků i larev. Pomáhá střídání plodin, protože mandelinky si pamatují stanoviště z předchozí sezóny. Výsadba odpuzujících rostlin, například lichořeřišnice nebo křenu, také snižuje riziko napadení. V menších zahradách lze použít i netkanou textilii, která fyzicky zabrání broukům v přístupu k rostlinám.
Pravidelná kontrola záhonů je klíč k úspěchu. Pokud mšice, slimáky nebo mandelinky odhalíte včas, můžete proti nim zasáhnout ještě dříve, než se jejich populace rozroste. Vyplatí se vnímat zahradu jako živý celek – čím pestřejší rostliny a prostředí, tím více přirozených spojenců proti škůdcům získáte. Zdravá a vyvážená zahrada totiž bojuje sama za sebe a vás tak ochrání před největšími ztrátami.