Rozchod jí prospěl? Hvězda StarDance vyrazila mezi lidi a celá jen zářila
15. 8. 2025 – 8:25 | Magazín | BS
Sympatická herečka nemá čas smutnit, místo toho ji uvidíme v nové řadě seriálu.
Není to tak dlouho, co půvabná hvězda StarDance Marta Dancingerová vlastně jen tak nenápadně mezi řečí vypustila do světa informaci, že se rozešla s partnerem a otcem svého syna, Markem Pospíchalem.
„Před rokem jsem se začala učit první taneční kroky, učila jsem se nechat vést… a netušila jsem, jakou symboliku to celé pro mě bude mít dál. Rozchod, stěhování, spousta práce, spousta nového. Jedna lekce krůčků za druhou a ,živák´ každý den,“ psala na sociální síti.
„Po celou dobu ale obklopena silou a důvěrou mých nejbližších. Před pár dny jsem došla k tomuhle úplňku nad vodou a vydechla si. Kruh je uzavřen, jasně svítí. Ozařuje všechno klidné, pokojné, vybízí k odpočinku. Roste prostor pro nový začátek. Se spoustou bonusů bez akčních slev,“ dodala.
Jak sama naznačila, rozchod v tu chvíli nebyl úplně čerstvý, jen se zkrátka neměla potřebu veřejně chlubit.
Tak či tak, smutek rozhodně nedrží: Na tiskovou konferenci TV Nova dorazila v příjemně zvoleném, energickém outfitu a žádný žal na ní nebyl vidět, když zářila úsměvy na všechny strany a bavila se s novináři.
Marta se nicméně nepřišla na tiskovku jen předvést, jedna z hlavních novinek se totiž týkala právě jí: V sedmé řadě Kriminálky Anděl ztvární důležitou roli, poručici Anetu Kolářovou.
Marta je známá především z taneční soutěže, ale nesmíme zapomínat, že žánr krimi jí také není cizí: Objevila se už ve Specialistech a dokonce také kdysi i v první řadě právě Kriminálky Anděl.