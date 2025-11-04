Populární zpěvačka Kamila Nývltová má ráda vše dvojí. Druhá svatba i dvě miminka na cestě!
4. 11. 2025 – 10:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zpěvačka Kamila Nývltová prožívá rok plný radosti a velkých životních zlomů. Po svatbě v exotice se chystá říct své „ano“ i doma v Česku – a k tomu všemu oznámila další nádhernou novinku. Je těhotná, a ne ledajak – čeká dvojčata.
Zpěvačka Kamila Nývltová prožívá období, na které jen tak nezapomene. Vdala se za svého partnera Eddiho Ramadana během exotické svatby u moře, chystá druhou svatbu v Česku a teď přišla s novinkou, která dojala fanoušky i kolegy z branže – čeká dvojčata. Láska, rodina a štěstí – všechno v dvojité dávce.
Dvě svatby, dvojnásobné štěstí
Když se Kamila před časem provdala za svého partnera během exotické svatby, fanoušci se radovali spolu s ní. Ale jak to u ní bývá zvykem, nenechá nic jen u jedné verze.
Druhou svatbu zpěvačkaplánuje hlavně proto, že ta zahraniční není na území Česka právně platná. Zároveň ji chce udělat jako velkou oslavu pro rodinu a přátele, kteří s ní nemohli být.
„Chtěli jsme si tu radost zopakovat i doma, s lidmi, které máme rádi,“ svěřila se Kamila.
Romantika, krajkové šaty a místo, které má pro Kamilu osobní význam – přesně tak si svou „druhou premiéru“ představuje. A i když je tentokrát v jiném stavu, energie jí rozhodně nechybí.
Dvojčata jako dar
A právě v době, kdy začala plánovat českou svatbu, přišlo další velké překvapení. Kamila zjistila, že je těhotná – a rovnou s dvojčaty.
„Byl to šok, ale ten nejhezčí,“ přiznala otevřeně. Když se o novinku podělila se svým přítelem Eddim Ramadanem, byl prý doslova nadšený.
„Já věděl, že to dělám pořádně!“ reagoval s úsměvem, který podle Kamily mluvil za všechno.
Zpěvačka čeká jednovaječná dvojčátka stejného pohlaví, což znamená, že její děti budou mít stejnou genetickou výbavu i podobný vzhled.
„Jsme neskutečně šťastní, i když zatím všechno vstřebáváme,“ dodává Kamila. Pohlaví zatím neprozradila, jisté ale je, že půjde o páreček stejného pohlaví – tedy dvě holčičky nebo dva chlapečky, kteří budou, jak se říká, jako přes kopírák.
Práci ale na hřebík nevěší
Zpěvačka zároveň ujišťuje, že se i přes těhotenství práce vzdát nechce.
„Domluvenou koncertní šňůru bych chtěla splnit celou. Snad jen kdyby mi nebylo dobře, dala bych přednost zdraví,“ přiznává s úsměvem.
Anipo narození miminekneplánuje dlouhou pauzu. Naopak – už teď má v hlavěnové hudební projektya těší se, až se k nim vrátí.
„Hudba je pro mě součást života. Věřím, že to půjde skloubit – práce i rodina,“ dodává odhodlaně.
Eddi mi rovnou navrhl, že se o miminka v době mých vystoupení postará, takže mám o to větší klid a podporu,“ dodává zpěvačka s úsměvem.
Všechno dvojnásobně
Dvě svatby, dvě miminka a dvojnásobná porce emocí.
„Všechno se děje tak, jak má. Jsem šťastná a vděčná,“ říká zpěvačka, která doslova září spokojeností.
Ať už se život rozhodl, že jí bude nadělovat „na druhou“, jedno je jisté – Kamila Nývltová právě prožívá nejkrásnější období svého života.