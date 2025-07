Velký návrat, nebo marná snaha? Zpěvák z první Superstar to zkouší znovu, po letech je z něj obrovský fešák

14. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Finalista nezapomenutelné první řady Superstar se po letech vrací k hudbě.

Poprvé si člověk vždycky pamatuje nejlíp. Však řekněte sami – víte, kdo vyhrál Superstar třeba před pěti, sedmi, devíti lety? Pokud ano, klobouk dolů, ale většina lidí bude vzpomínat marně. Ale víte, kdo vyhrál první ročník, od něhož už uplynulo 21 let? No jasně, přeci Aneta Langerová, to ví každý, ne?

Pravda, vypočítat celou první desítku účastníků by už po více než dvou dekádách také zvládl málokdo, ale pokud náhodou ano, na devátém místě by zmínil jméno, které možná budeme skloňovat znovu i v dnešní době: Petr Poláček.

(Neplést s bývalým šéfredaktorem Games.cz, byť jsou si oba pánové s identickými jmény dokonce i docela dost podobní.)

Zpěvák Petr si sice dávno vybudoval kariéru jinde: Stal se z něj drsný policista, působil u cizinecké policie a dříve dokonce učil krav maga.

„Přestoupil jsem a teď dělám policejního instruktora. To znamená, že, že vedeme výcviky policistů, například střelby a donucovací prostředky. Hrozně mě to baví, protože jsem i předtím dělal instruktora sebeobrany, takže je to můj obor,“ prozradil pro eXtra.cz.

Zpěv a hudba mu ale v žilách tepe dál, byť se živí něčím úplně jiným: „Teď na stará kolena jsem si řekl, že zkusím trochu nakopnout svou kariéru, takže točím nějaké songy, budu dělat klip a uvidíme. Ale jdu do toho bez většího očekávání.“

Uvidíme, zda se Petrovi povede velkolepý comeback, nebo si spíš jen tak zazpívá pro radost a bude dál učit, jak útočníkům ledabyle zpřelámat všechny kosti v těle.