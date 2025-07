Asijská země překonala rekord v rychlosti internetu. Uhodnete která?

Japonsko opět ukázalo světu záda. Výzkumníci z tamního Národního institutu pro informační a komunikační technologie (NICT) dokázali v červnu 2025 přenášet data rychlostí 1,02 petabitu za sekundu. Ano, čtete správně – 1 020 000 gigabitů každou sekundu. To je rychlost, kterou bychom si ještě před pár lety neuměli ani představit. V reálu to znamená, že byste si mohli během mrknutí oka stáhnout celý Netflix, kompletní knihovnu her na Steamu, nebo i každou hru, která kdy vznikla – od Counter-Strike 2 po Baldur’s Gate 3 – za méně než deset vteřin.

A to není všechno. Představte si, že byste streamovali deset milionů videí v rozlišení 8K najednou. Nebo si stáhli 127 500 let hudby do zásoby. To už je pořádná porce playlistu – a přitom by to trvalo méně než vteřinu. Pokud vám ani to nestačí, tahle síť by teoreticky zvládla stáhnout celou anglickou Wikipedii 10 000krát během jediné sekundy. A to vše bez nějakého futuristického experimentu – použili se běžně velké optické kabely, které mají průměr jen 0,125 mm.

zdroj: Profimedia.cz

Nejde jen o čísla: budoucnost internetu je tady

Tato přelomová technologie vznikla díky spolupráci týmu Photonic Network Laboratory z NICT, firmy Sumitomo Electric a evropských partnerů. Použili speciální optické vlákno s 19 jádry a více než 50 různými vlnovými délkami světla. Signál byl přenášen rychlostí 1 808 kilometrů za sekundu, což umožnilo pokrýt vzdálenost 51,7 kilometru bez ztráty výkonu – a to je důkaz, že tahle technologie má reálný potenciál pro infrastrukturu budoucnosti. Signál navíc prošel 21 smyčkami, každou dlouhou 86,1 kilometru, čímž se přeneslo 180 datových proudů zároveň.

Celkové množství přenesených dat dosáhlo hodnoty 1,86 exabitu za sekundu * kilometr, což je historický rekord. A není divu, že to přitahuje pozornost – nejen nadšenců, ale i vlád, provozovatelů datových center a telekomunikačních gigantů po celém světě. Takové rychlosti by mohly zásadně proměnit cloud computing, propojení umělé inteligence na globální úrovni, provoz autonomních vozidel nebo nástroje pro překlad v reálném čase. V praxi by se datová centra mohla spojit napříč kontinenty tak, jako by byla ve stejné místnosti.

A co zbytek světa?

Při pohledu na zbytek světa ale přichází vystřízlivění. Průměrná rychlost internetu v USA je podle stejné zprávy od NICT jen 242 Mb/s – to znamená, že Japonsko je více než tři a půl milionkrát rychlejší. A popravdě, není příliš pravděpodobné, že by se něco podobného objevilo v domácnostech mimo Japonsko v dohledné době. Spojené státy – a vlastně většina světa – prostě nejsou v inovaci internetové infrastruktury na stejné úrovni. Takže pokud si chcete tuhle rychlost někdy vyzkoušet, nezbývá než sbalit kufry a zamířit do Japonska. Protože tam už budoucnost internetu dávno začala.