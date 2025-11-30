Ve věku 88 let zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard
30. 11. 2025 – 7:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve věku 88 let zemřel jeden z nejznámějších britských dramatiků a filmových scénáristů Tom Stoppard.
Dnes to oznámila agentura United Agents, která ho zastupovala. Zlínský rodák je mimo jiné autorem Oscarem a Zlatým glóbem oceněného scénáře k filmu Zamilovaný Shakespeare z roku 1998 nebo k filmové sci-fi komedii Brazil. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo československou undergroundovou scénou inspirovaný Rock'n'Roll, která se odehrává v Československu. Příčina úmrtí nebyla bezprostředně oznámena.
"Budeme si ho pamatovat kvůli jeho dílům, jejich brilantnosti a lidskosti, kvůli jeho vtipu, drzosti, štědrosti ducha a hluboké lásce k angličtině," uvedla Stoppardova agentura. "Bylo nám ctí s Tomem spolupracovat a poznat ho," dodala organizace s tím, že sir Tom zemřel pokojně ve svém domě v hrabství Dorset v jihozápadní Anglii, obklopen rodinou.
Stoppard, kterého v roce 1997 královna Alžběta II. povýšila do rytířského stavu, se v roce 1967, ve svých 29 letech, stal nejmladším dramatikem, jehož dílo, konkrétně Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, bylo uvedeno v londýnském Národním divadle. Hra pak byla uváděna i na Broadwayi v New Yorku a v prvních deseti letech na více než 250 místech na světě.
Mnozí kritici považují za Stoppardovo vrcholné dílo Arkádii z roku 1993. Tato hra propojuje teorii chaosu, Isaaca Newtona i milostný život básníka Lorda Byrona. "Jeho hutné, spletitě vystavěné hry jsou založeny na rozsáhlém výzkumu," uvedla agentura Reuters. Pojem "stoppardovský" se podle ní dokonce dostal do oxfordského slovníku angličtiny a odkazuje na využívání "slovní gymnastiky" při popisu filosofických konceptů.
Poslední Stoppardova hra Leopoldstadt byla uvedena v roce 2020. Příběh židovské rodiny ve Vídni má autobiografické prvky. Právě rodinným kořenům dramatika se dnes agentury také podrobněji věnují. Připomínají, že Stoppard, rodným jménem Tomáš Straussler, uprchl se svými rodiči - lékařem u firmy Baťa Eugenem Strausslerem a zdravotní sestrou Martou, rozenou Beckovou - před nacisty a odstěhovali se do Singapuru. Následně s matkou a starším bratrem odešel do Indie, kde se Marta Strausslerová provdala za britského majora Kennetha Stopparda a rodina se přestěhovala do Anglie.
Stoppard až po desetiletích objevil své židovské kořeny a svého nevlastního otce obvinil z "vrozeného antisemitismu". "Nakonec se od českých příbuzných dozvěděl, že všichni čtyři jeho prarodiče byli Židé a že zemřeli v nacistických koncentračních táborech," píše Reuters.
"Cítím se neuvěřitelně šťastný, že jsem nemusel přežít nebo zemřít. Je to nápadná součást toho, co by se dalo nazvat okouzlujícím životem," napsal Stoppard v roce 1999 v americkém časopise Talk, když vzpomínal na návrat s bratrem do rodného Zlína.
Knihovna Václava Havla, která uděluje ceny Toma Stopparda za vynikající původní esejistickou práci v českém jazyce, přijala dnešní zprávu o dramatikově úmrtí se zármutkem. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček ČTK řekl, že Stoppard patřil k těm, kteří trvale upozorňovali demokratický svět na zápas československého disentu o svobodu a lidskou důstojnost. Připomněl i Stoppardovo dlouholeté blízké přátelství s českým prezidentem a dramatikem Václavem Havlem. Agentura AP také připomněla, že Stoppard překládal do angličtiny i Havlovy hry.
Po zprávě o Stoppardově úmrtí vyjádřily zármutek četné osobnosti včetně například frontmana kapely The Rolling Stones Micka Jaggera. "Tom Stoppard byl můj oblíbený autor divadelních her. Zanechal nám majestátní soubor intelektuálních a zábavných děl," napsal Jagger na síti X a příspěvek doplnil společnými fotografiemi se slavným dramatikem.
Agentura AP také poznamenala, že divadla londýnského West Endu v úterý na počest zesnulého dramatika v 19:00 místního času na dvě minuty ztlumí světla.