Vědci označili bezpečná místa na světě pro případ jaderné války. Znáte je?

12. 7. 2025 – 10:10 | Zpravodajství | Alex Vávra

Jak by vypadal svět 72 minut po vypuknutí jaderné války? Podle investigativní novinářky Annie Jacobsen by zemřely miliardy lidí a Země by upadla do temné nukleární zimy. Zatímco elity už si budují úkryty na Novém Zélandu, většina světa zatím netuší, co by ji mohlo čekat.

Jak blízko jsme skutečně ke globální katastrofě, která by mohla během hodiny a půl smést moderní civilizaci z povrchu Země? Investigativní novinářka a držitelka Pulitzerovy ceny Annie Jacobsen přináší v knize Nuclear War: A Scenario děsivý, ale realistický obraz toho, jak by mohla vypadat třetí světová válka, pokud by se změnila v jaderný konflikt. A podle jejích slov nejde o sci-fi, ale o scénář, který už dnes někteří mocní tohoto světa berou naprosto vážně.

Jacobsen tvrdí, že pokud by jaderná válka skutečně začala, do 72 minut by zemřelo pět miliard lidí. Nejen kvůli výbuchům samotným, ale především kvůli následkům – totálnímu kolapsu zemědělství, šíření radioaktivního spadu a takzvané nukleární zimě. Kouř a saze ze shořelých měst by zablokovaly sluneční svit, teploty by prudce klesly a půda by se stala neúrodnou. Hladomor by zabil víc lidí než samotné zbraně.

Únikové zóny pro vyvolené

Zatímco většina světa by bojovala o holé přežití, někteří už mají plán. Jacobsen říká, že její kniha přesvědčila řadu miliardářů, aby si nechali postavit bunkry na Novém Zélandu – zemi, která se díky své odlehlosti, stabilnímu klimatu a malému strategickému významu jeví jako jedno z mála bezpečných míst. A ne, neřešili, jak zabránit jaderné válce. Řešili, jak rychle mohou naložit svůj Gulfstream G5 a odletět bez mezipřistání z Los Angeles do úkrytu.

Podle vědců, kteří zkoumají dopady jaderného konfliktu, by právě některé oblasti Austrálie a Nového Zélandu mohly zůstat obyvatelné – dostatečně vzdálené od výbuchů, chráněné oceánem před spadem a s nadějí na udržení primitivního zemědělství. Ne však pro miliardy lidí. Spíš pro malé komunity přeživších – a to jen těch, kteří se připraví včas.

Strach i rozhodnutí elit

Nejde jen o Jacobsen. Své obavy sdílel i Andrew Bustamante, bývalý tajný agent CIA a válečný veterán. V podcastu The Diary of a CEO přiznal, že už se ve Spojených státech necítí bezpečně. Spolu se svou rodinou se chystá emigrovat do jednoho z bezpečnějších koutů světa. Původně plánoval odchod do roku 2030, ale vzhledem k vývoji světových událostí vše urychlil – novým termínem je rok 2026. Nechce žít ve strachu, ale někde, kde může vychovávat své děti jako „globální občany“, kteří nejsou odtrženi od světa, ale součástí širší, propojené komunity. To samo o sobě naznačuje, že klíč není jen v úniku, ale v tom, jak budoucnost znovu budovat.

Naděje v chaosu

A přestože zní celý scénář jako noční můra, není jeho cílem vyděsit, ale probudit. Jaderná válka není nevyhnutelná. Je výsledek lidských rozhodnutí – a tedy i lidského odhodlání jí zabránit. Zatímco někteří miliardáři staví bunkry a plánují únik, většina světa má možnost jednat jinak. Můžeme trvat na odzbrojení, mezinárodní spolupráci, vzdělávání a obnově důvěry mezi národy. Můžeme podporovat lídry, kteří nehrají s ohněm, ale hledají dialog. A i kdyby nejhorší přišlo, právě obyčejní lidé – se svou vynalézavostí, solidaritou a odhodláním – jsou ti, kteří mají sílu svět znovu postavit na nohy. Možná nás čekají těžké časy. Ale dokud máme možnost volby, naděje nezhasla.