Ve Vídni se protestuje proti koronavirovým restrikcím, v Rotterdamu došlo k násilnostem

V centru Vídně demonstrují odpůrci protiepidemických opatření, které svolala opoziční Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Jen dva dny před začátkem celostátní uzávěry se zatím na náměstí Hrdinů poblíž Hofburgu sešlo podle úředního odhadu na 35 000 lidí.

Podle policie je atmosféra napjatá. Někteří demonstranti zapalovali pyrotechniku a házeli na policisty láhve a plechovky, nejméně deset lidí bylo zatčeno.

Pořadatelé před konáním akce odhadovali, že může dorazit až 100 000 lidí, úřady naopak počítaly s účastí asi 15 000 protestujících. Na bezpečnost dohlíží na 1300 strážců zákona.

Okolí Hofburgu a část okružní třídy (Ringstrasse) až k budově opery jsou uzavřené. Na místo proudily už od dopoledne davy lidí, stovky demonstrantů přijely do Vídně autobusem či vlakem z jiných spolkových zemí i ze zahraničí. Vídeňská radnice obyvatelům radí, aby se dnes do centra města raději nevydávali.

Policisté na místě namátkově kontrolují dodržování protiepidemických opatření. Ta aktuálně ukládají účastníkům protestů o více než 50 lidech, aby měli nasazené respirátory. Podle rakouských médií nařízení dodržuje zhruba polovina lidí, kteří na místo dorazili.

Účastníci demonstrace se mobilizovali přes sociální síť Telegram a policie očekává, že dorazí i pravicoví extremisté. Bezpečnostní síly se připravují i na možné útoky proti vládním úřadům, sídlům médií a nemocnicím, proto byla posílena jejich ostraha.

Na demonstraci dorazily stovky lidí s vlajkami a se symboly rakouské orlice na oblečení. Někteří aktivisté měli na sobě žluté hvězdy s nápisem „neočkovaný“, na plakátech a transparentech byla například hesla „Tak to v roce 1938 začalo“ nebo „Schallenberg=Mengele“.

Rakousko v pátek rozhodlo o celostátní uzávěře, která začne v pondělí, a navíc nařídilo povinné očkování proti covidu-19 pro všechny obyvatele. V zemi už týden platí přísné restrikce pro lidi bez očkování proti covidu-19, podle vlády ale ke zpomalení šíření nákazy nestačí, a proto přistoupila k tvrdším opatřením.

V pátek Rakousko ohlásilo rekordních téměř 16 000 nových případů infekce za den, dnes přibylo 15 297 nakažených. Na jednotkách intenzivní péče leží 524 covidových pacientů.

V Rotterdamu se protesty proti koronavirovým restrikcím zvrhly v násilnosti | zdroj: Profimedia

V Amsterdamu se sešly i po zrušení protestu stovky lidí, nechtějí restrikce

Organizátoři zrušili protest, který byl na dnešek plánovaný v Amsterdamu a který byl namířen proti koronavirovým restrikcím. Reagují tím na páteční násilné potyčky mezi demonstranty a policií v Rotterdamu, při kterých utrpělo nejméně sedm lidí zranění. Podle nizozemských médií se ale přesto v Amsterdamu sešlo několik stovek lidí. Shromáždění, které se vydalo za silné přítomnosti policie na pochod městem, je klidné.

Podle médií postřelili dva protestující v Rotterdamu příslušníci bezpečnostních složek, kteří se snažili rozehnat rozlícený dav. Policie dnes nicméně uvedla, že původ kulek nadále vyšetřuje. Dva zranění demonstranti jsou podle ní stále v nemocnici, stejně jako jeden policista, který si poranil nohu. Řada dalších příslušníků utrpěla lehčí zranění, například sluchu kvůli dělobuchům.

Policie rovněž upřesnila, že v souvislosti s nepokoji zatkla 51 lidí, polovině z nich přitom nebylo přes 18 let.

„Včera (v pátek) večer v Rotterdamu vypuklo peklo,“ uvádí příspěvek na facebookové stránce organizátorů, který oznámil zrušení protestu a vyzval všechny, aby dnes do Amsterdamu nejezdili. Zmínil také, že v Rotterdamu při protestech zemřel chlapec, místní policie však takovou informaci nemá.

Uspořádat manifestaci po událostech v Rotterdamu „se nám nezdálo správné,“ napsali organizátoři. Vyjádřili zároveň politování nad dvěma postřelenými demonstranty, o kterých píší i nizozemská média.

Na centrálním Amsterdamském náměstí Dam se ale dnes odpoledne i přesto sešlo několik stovek lidí, kteří se následně vydali pochodem směrem k hlavnímu nádraží.

Podobný počet lidí se sešel také ve městě Breda na jihu země, kde uspořádali protest tři místní dýdžejové, kteří nesouhlasí s nutností uzavírat hudební kluby v osm večer.

Rotterdamský starosta Ahmed Aboutaleb nazval páteční události „orgiemi násilí“. „Policie několikrát považovala za nutné tasit zbraně, aby se mohla bránit,“ řekl dnes ráno starosta. Demonstranti v centru města zapalovali ohně a házeli na policisty kamení a dělobuchy.

„Stříleli na policisty, lidé přišli ke zraněním,“ řekl Aboutaleb bez bližších podrobností. Dodal, že policie počítá se zatčením řady dalších lidí, až prostuduje videozáznamy z incidentu.

Na fotografiích z protestů bylo vidět nejméně jedno zapálené policejní auto, přičemž další mělo v čelním skle zaražené jízdní kolo. Policii se podařilo obnovit pořádek po půlnoci, mimo jiné i s použitím vodního děla.

Podle médií šlo o jeden z nejhorších podobných incidentů od začátku pandemie. Rotterdamem otřásly podobně násilné protesty už letos v lednu, kdy vláda vyhlásila noční zákaz vycházení.

„Protestování je zásadním právem v naší společnosti, ale to, co jsme viděli včera večer, je jednoduše kriminální počínání,“ řekl dnes nizozemský ministr spravedlnosti Ferd Grapperhaus. „S demonstrováním to nemělo nic společného,“ dodal.

Nizozemsko minulou sobotu znovu zavedlo některá omezení ekonomiky, neboť se v zemi začaly objevovat dosud nejvyšší počty nově nakažených od začátku pandemie. Restaurace a obchody musejí podle nových pravidel zavírat dříve a sportovní utkání se odehrávají bez diváků. Podle místních médií se na pátečních nepokojích podíleli i takzvaní hooligans, tedy skalní příznivci některých fotbalových klubů.

Vláda v pátek rovněž druhý rok v řadě zakázala novoroční ohňostroje s odůvodněním, že opatření zabrání mimořádnému zatížení nemocnic.