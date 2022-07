Ve Varech se představil dokument „Kuciak: Vražda novináře“, přijel Geoffrey Rush

V Karlových Varech měl dnes evropskou premiéru dánsko-americko-český koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře. Uvedení filmu se v karlovarském městském divadle zúčastnili i rodiče obou obětí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Poděkovali štábu, stejně jako režisér Matt Sarnecki poděkoval rodičům za pomoc, kterou jim při natáčení dokumentu poskytli.

„Jsem rád a hrdý na to, že se toto promítání odehrává tak blízko místa, kde se vše odehrálo. Chci poděkovat štábu, ale také Kuciakovým a Zlatě Kušnírové, protože bez nich by tento film nemohl existovat, bez toho neuvěřitelného přístupu k informacím, které nám poskytli. Za normálních okolností bych řekl, ať si ten film užijete, nejsem si ale jistý, jestli je to v tomto případě to správné slovo,“ řekl před uvedením filmu Sarnecki.

Představení filmu provázela emotivní nálada a Zlata Kušnírová se neubránila slzám. Jozef Kuciak pak zastřeným hlasem divákům řekl, že film ukazuje to, co se na Slovensku dělo a děje. „Že každé tolerování korupce, skryté i odkryté, vede až k takové skutečnosti, jako byla vražda našich dětí,“ řekl Kuciak. Jeho slova pak diváci ocenili dlouhotrvajícím potleskem.

Film amerického režiséra Sarneckiho mapuje okolnosti vraždy novináře a jeho snoubenky, která v únoru 2018 otřásla Slovenskem. Koprodukční dokument rozplétá chapadla nejen slovenské mafie ze zahraniční perspektivy. Příběh oligarchů, zkorumpovaných soudců, samolibých podnikatelů, prohnilé policie a bezskrupulózních politiků připomíná zápletku rafinovaného thrilleru, faktem ale je, že jde o skutečný příběh. Vražda investigativního novináře následně vyvolala největší vlnu protestů od pádu komunismu na Slovensku.

Dnešní promítání v karlovarském divadle bylo beznadějně vyprodané. Film Kuciak: Vražda novináře bude na 56. mezinárodním filmovém festivalu uveden ještě ve středu, ve čtvrtek a v sobotu.

Do Karlových Varů přijel herec Geoffrey Rush

Na festival do Karlových Varů dnes přijel australský filmový a divadelní herec Geoffrey Rush. Odpoledne dorazil k hotelu Pupp, ve středu se s ním budou moci filmoví fanoušci setkat na červeném koberci před uvedením filmu Králova řeč, v němž hrál jazykového lektora anglického krále Jiřího VI.

V sobotu na závěr festivalu Rush převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Geoffrey Rush je jednou z hlavních hvězd letošního ročníku festivalu, v jeho druhé polovině se čeká také příjezd amerického herce a producenta Benicia del Toro, který dostane Cenu prezidenta festivalu.

Sedmdesátiletý Rush má Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Záře z roku 1996. Snímek Scotta Hickse byl zlomem v jeho filmové práci, ztvárnil v něm skladatele a klavíristu Davida Helfgotta, který se zmítá mezi genialitou a šílenstvím. Jeho herecký výkon byl oceněn i Zlatým Globem nebo cenou BAFTA.

Po dvou letech se jeho jméno objevilo znovu mezi oscarovými nominacemi, za roli v historické romanci Zamilovaný Shakespeare (1998). Také další nominace na Oscara a Zlatý Globus jsou spojeny s historickou postavou. Získal ji za vytvoření výstředního markýze de Sade ve filmu Philipa Kaufmana Quills – Perem markýze de Sade (2000).

Rok 2003 pak odstartoval jeho účinkování v blockbusterové sérii Piráti z Karibiku, kde se jako kapitán Barbossa objevil v pěti dílech.