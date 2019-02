Ve školách budou možná zase učit lidé bez pedagogického vzdělání. Odbory to odmítají

Na druhém stupni základních škol a na středních školách možná opět budou moct začít učit i lidé, kteří nevystudovali pedagogickou fakultu. Umožnit by to měla novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou připravilo ministerstvo školství a kterou by měla brzy projednat vláda. Na začínající učitele by měli dva roky dohlížet jejich zkušenější kolegové. Pokud bude novela schválena, mohla by začít platit od září. Odborům a zástupcům pedagogických fakult se návrh nelíbí.

