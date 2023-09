Vděk po ukrajinsku: Kyjev kvůli obilí zažaluje Slovensko, Polsko a Maďarsko u WTO

Kyjev zažaluje Slovensko, Polsko a Maďarsko kvůli jejich rozhodnutí pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí, řekl deníku Politico náměstek ukrajinského ministra pro ekonomiku a obchod Taras Kačka. Žalovat tři jmenované země se Kyjev podle Kačky chystá u Světové obchodní organizace (WTO).

Bratislava, Varšava a Budapešť zavedly zákaz dovozu obilí ve snaze ochránit své vlastní zemědělce, kteří by podle nich jinak museli konkurovat levným zemědělským plodinám dováženým z Ukrajiny. Embargo mělo vypršet 15. září, trojice středoevropských zemí ho ale prodloužila.

Polsko, Slovensko a Maďarsko se rozhodly v embargu pokračovat i přesto, že Evropská komise, která původně s časově omezeným zákazem dovozu ukrajinských plodin do některých členských zemí EU souhlasila, v pátek rozhodla o ukončení embarga.

„Je důležité ukázat, že toto jednání (Polska, Slovenska a Maďarska) je z právního hlediska nesprávné. A proto zítra začneme s právními kroky,“ řekl v neděli deníku Politico Kačka. Dodal, že Kyjev se také chystá zavést odvetná opatření ohledně dovozu ovoce a zeleniny z Polska.

Už dříve označil Kyjev rozhodnutí pokračovat v embargu za protiprávní. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko ve čtvrtek uvedl, že embargo porušuje podmínky asociační dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Navíc podle něj popírá princip jednotného trhu EU.

Завтра, 15 вересня, спливає заборона Європейської Комісії на імпорт українських зернових до ЄС. Підстав продовжувати це... Zveřejnil(a) Oleg Nikolenko dne Čtvrtek 14. září 2023

Nikolenko kromě toho prohlásil, že ukrajinský dovoz středoevropské zemědělce ve skutečnosti neohrožuje a že embargo nahrává Rusku, které pokračuje v invazi na Ukrajinu a je taktéž významným vývozcem obilí.

Kyjev kromě toho obvinil polskou vládu v souvislosti s jejím rozhodnutím pokračovat v embargu z populismu. Polsko se nachází uprostřed kampaně před parlamentními volbami, které se budou konat 15. října. Zemědělci patří mezi časté voliče vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) premiéra Mateusze Morawieckého. Varšava svůj záměr pokračovat v zákazu ukrajinského obilí oznámila minulý týden jako první.

Slovensko, Polsko a Maďarsko potřebují stran obilí záruky Kyjeva, tvrdí Výborný

Když Slovensko, Polsko a Maďarsko získají jasné záruky od Ukrajiny, jejich přístup ohledně zákazu dovozu ukrajinského obilí se může změnit, řekl dnes na úvod jednání ministrů zemědělství v Bruselu český ministr zemědělství Marek Výborný. Evropskou komisi vyzval, aby do současných jednání aktivně vstoupila, například i přímo v Kyjevě.

„Nemůžeme si jen říkat stanoviska, je potřeba se bavit o tom, co s tím udělat. A součástí musí být i garance ze strany prezidenta Volodymyra Zelenského, že budou dodržována pravidla, která přislíbili,“ řekl Výborný.

Ministr se domnívá, že přístup Slovenska, Polska a Maďarska „může být do jisté míry upraven na základě skutečně jasné deklarace z ukrajinské strany, že bude fungovat monitoring a kontrola a že budou fungovat licenční smlouvy, které budou kontrolované nejen na ukrajinském území, ale i na území těchto tří zemí.“ Doufá proto ve změnu slovenského, polského a maďarského postoje.

„Nakonec zcela upřímně, on (tento postoj) je možná dán rovněž i některými vnitropolitickými souvislostmi, což já vidím a respektuji,“ doplnil Výborný. Na Slovensku a v Polsku se v příštích několika týdnech budou konat parlamentní volby.

Podle českého ministra by měl být dnes zveřejněn ukrajinský akční plán. Z něj by měly vyplynout jasné záruky, že ukrajinské obilí „nepůjde úplně na volno a nebude zůstávat všude možně po Evropě“. „Musíme mít garanci, že se dostane do přístavů a do zemí třetího světa,“ dodal Výborný s tím, že o tématu bude se svými kolegy hovořit i příští týden ve Znojmě, kde se uskuteční summit ministrů zemědělství zemí V4.

Místopředseda unijní exekutivy Valdis Dombrovskis o víkendu hájil rozhodnutí Evropské komise neprodloužit zákaz dovozu ukrajinského obilí do zemí Evropské unie sousedících s Ukrajinou. Jak uvedl, pominuly mimořádné podmínky, které zákaz platný do pátku ospravedlňovaly. Maďarsko, Polsko a Slovensko nicméně oznámily zavedení vlastních restrikcí.