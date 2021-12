Varování ministra zdravotnictví: Mikuláše a čerty radši nezvat

Ministerstvo zdravotnictví chystá protiepidemická doporučení k vánočním svátkům. Na on-line tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zkušenost z loňských Vánoc podle něj ukázala, že se po svátcích zvedla další epidemická vlna. Zároveň řekl, že nedoporučuje, aby si o víkendu lidé zvali domů na návštěvy čerta, Mikuláše a anděla, případně aby měli alespoň respirátory.

Doporučení k Vánocům dnes vydala také Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES).

„Diskutujeme nadcházející Vánoce a jak doporučeními občanům zabránit tomu, že dojde k masivnějšímu šíření nákazy,“ uvedl Vojtěch. Záležet bude podle něj na tom, jak si trávení svátků rodiny nastaví a zda se vyhnou větším kolektivům a setkáním s prarodiči.

Nepodporuje ani návštěvy Mikuláše v domácnostech. „Vzhledem k situaci, ve které se teď nacházíme, bych úplně nedoporučoval, aby se odehrávaly tyto návštěvy v rodinách. Chápu, že jde o tradici, ale představuje to riziko,“ dodal.

Jaká konkrétní protiepidemická opatření ministr Vojtěch ponese v pondělí na vládu, specifikovat dnes nechtěl. O některých návrzích dnes s AntiCovid týmem budoucí vlády diskutoval, v pondělí ráno před jednáním vlády je bude probírat ještě Rada vlády pro zdravotní rizika. Odmítl spekulace o tom, že by vláda v pondělí vyhlásila lockdown. Označil to za hoaxy, které se šíří na sociálních sítích. „Nic takového se určitě nechystá,“ dodal.

V týdnu před Vánocemi vláda plánuje otestovat děti, zatím se počítá s pondělím 20. prosince. Podle Vojtěcha se diskutuje o tom, jestli test ještě nezopakovat ve středu nebo zda testovat i očkované děti a ty, které covid-19 nedávno prodělaly. MeSES doporučuje, aby se už nyní frekvence testování ve školách zvýšila na dva testy týdně. Navrhují také systém „test-to-stay“, kdy se pozitivně testované děti pošlou do izolace, ale ostatní dál chodí do školy a testují se každý den. Rozšířit by se také mělo nošení roušek i na výuku nebo omezit mísení dětí z různých kolektivů.

Plošného testování ve školách a firmách by se měli podle skupiny MeSES účastnit lidé po prodělání nemoci nebo očkovaní. Dostupné by měly být i samotesty. „Kvalitní antigenní testy jsou dnes velmi dobré v zachycení infekčních osob, ale ideální je testovat se bezprostředně před návštěvou. Naopak musíme varovat před omylem, kdy se někdo otestuje několik dní před svátky, a třeba ještě na Silvestra si myslí, že negativní výsledek testu znamená, že není nakažený,“ uvedl Jan Kulveit, který se zabývá matematickými modely epidemií.

SSHR vybrala dodavatele části antigenních testů do škol za 16,69 Kč/kus

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vybrala dodavatele jedné části soutěže na dodávku antigenních testů na covid-19 do škol. Firma Targo Promotion dodá 12,2 milionu testů za 16,69 Kč za kus, celkem tedy za více než 203 milionů korun. Smlouvu musí podepsat ministerstvo školství. Zakázka byla rozdělena na dvě části, ze soutěže první části na dodání 1,28 milionu testů vítězná firma odstoupila, správa tak nyní vyhodnocuje další nabídky, řekl dnes ČTK předseda SSHR Pavel Švagr.

O nákupu 13,79 milionu antigenních testů na covid-19 pro použití ve školách rozhodla 22. listopadu vláda, zakázku SSHR vypsala ještě v noci na 23. listopadu. Dnes v 09:00 skončil termín, dokdy mohly firmy podávat nabídky. První testy mají do skladů správy dorazit ve středu 8. prosince.

Testy musí být podle požadavků ministerstva zdravotnictví vhodné pro samotestování a musejí být schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dalším rozhodujícím požadavkem byla právě cena.

Povinné očkování se bude týkat i mediků a studentů zdravotnických škol

Povinné očkování proti covidu-19 se kromě zdravotníků, zaměstnanců v sociálních službách, vojáků a složek integrovaného záchranného systému bude týkat i strážníků městské policie, dobrovolných hasičů, mediků a studentů zdravotnických škol a dále studentů, kteří se připravují na práci v sociálních službách. Na on-line tiskové konferenci to řekl ministr Vojtěch. Povinné bude také pro vojáky aktivních záloh, pracovníky krajských hygienických stanic nebo všechny zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb.

Vyhlášku o povinném očkování, která má platit od března příštího roku, dnes ministerstvo odeslalo do legislativní rady vlády. Příští týden by měla vyjít ve Sbírce zákonů.

Adam Vojtěch | zdroj: FOTO:CNC/ KAREL KOPAC / CNC / Profimedia

BioNTech očekává, že jeho vakcína bude chránit i před omikronem

Německá společnost BioNTech, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 společně s firmou Pfizer, očekává, že její očkovací látka bude chránit před těžkým průběhem onemocnění i u lidí nakažených novou variantou omikron. Dnes to řekl šéf firmy Ugur Sahin a dodal, že by BioNTech byl schopen poměrně rychle svou vakcínu upravit „na míru“ omikronu, pokud by to bylo nutné. Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně zatím nevidí důkazy o potřebě očkovací látky měnit, rizika spojená s omikronem stále vyhodnocuje.

„Tato varianta by mohla být schopna nakazit očkované lidi. Očekáváme, že nakažení lidé, kteří byli očkováni, budou chráněni před vážným onemocněním,“ řekl Sahin na konferenci pořádané agenturou Reuters. Dodal, že přesnější informace budou mít vědci za několik týdnů.

Poznamenal však, že časem zřejmě bude potřeba vyvinout novou vakcínu proti covidu-19, otázkou však zůstává kdy. Vzhledem k neustálému mutování viru je stále více pravděpodobné, že se proti onemocnění bude nutné očkovat každý rok, podobně jako je tomu u chřipky, dodal Sahin. Čím více lidí je ale naočkovaných, tím méně je podle něj koronavirus schopen mutovat.

Mluvčí WHO Christian Lindmeier novinářům řekl, že podle předběžných dat se stále zdá, že bude omikron nakažlivější než nyní dominující varianty. Ohledně jeho škodlivosti pro lidské zdraví však zatím není dostupných příliš mnoho informaci a WHO potřebuje čas, aby ji posoudila. „Zatím jsem neviděl zprávy o úmrtích spojených s omikronem,“ řekl.

Variantu omikron se poprvé podařilo identifikovat na jihu Afriky, v současné době se však již zřejmě komunitně šíří v řadě zemí po celém světě. Experti se domnívají, že by se brzy mohla stát jednou z dominantních variant. Stále však není jasné, jak vážný způsobuje průběh covidu-19 a zda bude snižovat účinnost vakcín.

Nizozemští cestující, kteří mají covid, měli před odletem z JAR negativní test

U některých cestujících, kteří minulý týden přilétli z Jihoafrické republiky do Nizozemska, se prokázalo onemocnění covid-19, přestože byli očkovaní a před odletem jim vyšel negativní test na koronavirus. Podle nizozemských úřadů to dokazuje, že virus se šíří velice rychle.

„Ukazuje to, že se virus snadno šíří, a to je znepokojivé,“ řekl Bert van de Velden, který řídí regionální zdravotnický úřad pro oblast Kennemerland, kam spadá i letiště Schiphol. „Je nanejvýš důležité, aby byli cestující řádně otestováni před odletem a podstoupili test po příletu,“ dodal.

Nizozemsko minulý týden odhalilo nákazu koronavirem u 62 cestujících z Jihoafrické republiky. Nová varianta omikron se prokázala u 14 z nich. Nizozemské úřady se od té doby snaží kontaktovat dalších 5000 lidí, kteří přicestovali z JAR a dalších zemí jižní Afriky, kde se omikron rychle šíří, aby je mohly otestovat.