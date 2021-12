Odborníci nesouhlasí s chystaným povinným očkováním pro seniory

Vakcinologická společnost nesouhlasí s povinným očkováním proti covidu-19 pro lidi nad 60 let, které chystá vláda v demisi. Naopak povinné očkování pro některé profese podporuje. Na twitteru to dnes uvedl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Chlíbek stojí v čele odborné skupiny, jež radí budoucí vládě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s Piráty a Starosty. Tato skupina poté v tiskové zprávě informovala, že povinné očkování pro lidi nad 60 let nepodporuje.

Chlíbek napsal, že vakcinologická společnost očkování seniorů stoprocentně podporuje a každý senior by měl být proti covidu očkován. Zároveň ale podle Chlíbka má mít každý vlastní zodpovědnost za přístup ke zdraví a prevenci. „Ano, bez očkování to nepůjde. Motivace a argumenty pro seniory jsou jasné, mělo by to jít i bez povinnosti, která se těžko bude vymáhat,“ uvedl Chlíbek. „Naopak zavedení profesního očkování u vybraných skupin považuje (vakcinologická společnost) za nejvýznamnější součást preventivních opatření profesionálů v době pandemie,“ dodal.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes na tiskové konferenci novinářům řekl, že Chlíbkovu vyjádření nerozumí. „Návrh povinného očkování pro lidi nad 60 let vyslovil na radě (vlády pro zdravotní rizika) pan docent Hajdúch. Neprotestoval ani profesor Chlíbek,“ řekl Babiš. Pozastavil se nad tím, že oba jsou členy poradního týmu nové koalice.

Antcovid tým nastupujících vládních koalic dnes uvedl, že prioritou musí být třetí dávka pro lidi, kteří na ní čekají. „Podporujeme očkování v bezpečnostních složkách, armádě, policii, ale i ve zdravotnictví a sociálních službách. Stanovisko chceme opřít o postoj jejich profesních organizací,“ uvedli.

Odcházející kabinet se v otázce povinného očkování s budoucí vládou neshoduje. Nynější ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) připravuje vyhlášku, která by povinnost očkování nařídila od března lidem nad 60 let a vybraným profesím, třeba policistům, hasičům nebo zdravotníkům. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) je pro očkování profesních skupin, pokud o něj budou mít zástupci těchto profesí zájem. Povinné očkování pro věkové skupiny je podle Válka nerealizovatelné kvůli omezeným kapacitám očkovacích míst a nevymahatelné.

V O2 areně se očkovací centrum zatím otvírat nebude

Termín na očkování proti covidu-19 má podle Babiše rezervováno 465 000 lidí, dalších 86 000 na něj čeká. V Praze je čekání na termín nejkratší. Podle Babiše je však přesto třeba prověřit současné kapacity, někde rozšířit provozní dobu nebo očkovat o víkendu. Řekl to na dnešní tiskové konferenci v O2 aréně. Znovu otevírat se tam velkokapacitní očkovací centrum podle něj zatím nebude. Další v plánu je od 13. prosince v Obchodním domě Kotva, v Praze to bude již osmdesáté očkovací centrum.

„Čeká nás velká výzva naočkovat třetí dávkou 1,534 milionu občanů,“ řekl dnes Babiš. Kapacity očkování by se podle něj měly dál navyšovat na úroveň z června letošního roku. Podle plukovníka Petra Šnajdárka, který je členem centrálního řídícího týmu, je současná kapacita v očkovacích centrech 110 000 dávek bez praktických lékařů nebo mobilních týmů. Celkově je center v celé zemí 449. V Praze jich je prozatím 79, devět provozují státní nemocnice.

Ve čtvrtek přibylo o třetinu méně případů covidu než před týdnem, incidence klesla

Denní přírůstek potvrzených případů koronaviru v Česku v mezitýdenním srovnání podruhé v tomto týdnu klesl. Ve čtvrtek testy odhalily 18 582 nakažených, zhruba o 9300 méně než před týdnem.

Hospitalizovaných s covidem-19 bylo ve čtvrtek 6683, v těžkém stavu 1056. Incidenční číslo k dnešku kleslo, na 100 000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 1135 případů koronaviru, předchozí den dosahovalo hodnoty 1223. Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, kleslo pod zlomovou hranici jedna, aktuálně dosahuje hodnoty 0,95.

Ve vývoji koronaviru v Česku se začaly střídat poklesy a růsty. Mezitýdenní pokles zaznamenaly statistiky v tomto týdnu už v úterý, v minulém týdnu v pátek a v sobotu. Počty nově odhalených případů ale zůstávají vysoké, v tomto týdnu dvakrát překročily 21 000, v úterý to bylo 21 988 a ve středu 21 134.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška epidemie osciluje na velmi rizikových číslech, na nynějším vrcholu se může podle něj držet týden nebo dva týdny, pak může začít zpomalovat, ale také se může kvůli variantě omikron odrazit k dalšímu růstu. Její další výskyt hygienici v Česku zatím neodhalili, jediným známým případem je nákaza ženy z Liberce.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek oznámil, že platnost očkovacích certifikátů proti covidu se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. Pro prodloužení platnosti je nutné, aby se lidé nechali očkovat posilující dávkou. V poslední době počty rozdaných dávek stoupají, většina připadá právě na posilující dávky. Ve čtvrtek zdravotníci aplikovali 88 607 dávek vakcíny, zhruba o 25 000 víc než před týdnem, 68 859 bylo posilujících. Dosud zdravotníci rozdali zhruba 13,69 milionu dávek, dokončené očkování má 6,39 milionu lidí, posilující dávku dostalo přes milion lidí.

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo více než 2,21 milionu lidí, z nich 33 450 zemřelo. Od poloviny listopadu umírá s covidem kolem stovky pacientů denně, za úterý statistiky evidují 129 zemřelých s potvrzenou nákazou, nejvíc od začátku dubna.

Pražský hrad za čtvrt milionu vydezinfikuje veřejné prostory

Pražský hrad chystá kvůli epidemii koronaviru dezinfekci prostor přístupných návštěvníkům. Zaplatit za ni má asi čtvrt milionu korun, uvedl dnes server iROZHLAS.cz s odkazem na veřejně dostupnou smlouvu. Zámku v Lánech, kde je v současnosti covidem-19 nakažený prezident Miloš Zeman, se smlouva netýká. Dezinfekci tam zajišťuje hradní personál.

Podle kontraktu mezi Správou Pražského hradu a dodavatelskou firmou zveřejněného v registru smluv má jít o hloubkovou dezinfekci nástřikem do dvou metrů výšky místností či prostor s využitím nanotechnologie. Brněnská firma P.B.H. ekology za to dostane 232 000 korun bez DPH. „Vzhledem k současné koronavirové situaci jsme se rozhodli preventivně vydezinfikovat místa na Pražském hradě, kde lze očekávat větší kumulaci lidí, jako jsou toalety a infocentrum,“ uvedl mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

Stejný dodavatel dezinfikoval vnitřní prostory Pražského hradu už loni, čistil tehdy podle smlouvy také stoly a židle, uvedl server. Správa Pražského hradu předpokládá, že se bude dezinfekce prostor v budoucnu opakovat.