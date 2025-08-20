Dnes je středa 20. srpna 2025., Svátek má Bernard
20. 8. 2025 – 17:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

A je to tady! Sympatická herečka Veronika Khek Kubařová se stala maminkou
zdroj: Profimedia
Po dlouhé a netrpělivé touze se nyní společně s manželem, divadelním režisérem Pavlem Khekem, radují z narození chlapečka. Malý "klouček“ přišel na svět před pár dny, o čemž herečka sama intimně informovala na svém Instagramu, přičemž jméno ještě neprozradila.

Na tuhle chvíli netrpělivě čekali nejen její nejbližší, ale i tisíce fanoušků na Instagramu. Herečka Veronika Khek Kubařová, známá z pohádek, filmů i seriálů, totiž přivedla na svět svého prvorozeného syna. Sociální sítě okamžitě zaplavily gratulace a dojemné reakce, protože sympatická herečka už delší dobu otevřeně mluvila o tom, že mateřství je jejím velkým snem. A teď se společně s manželem, divadelním režisérem Pavlem Khekem, raduje z malého chlapečka, jehož jméno si zatím novopečení rodiče nechávají pro sebe.

Veronika 2 zdroj: Profimedia

Osud jim dlouho nepřál, teď ale slaví největší životní vítězství

Veronika Khek Kubařová a její manžel Pavel Khek si na děťátko museli počkat déle, než by si přáli. O to silnější a krásnější je okamžik, kdy dnes už hrdá maminka může do náruče sevřít svého prvorozeného syna. Když letos v dubnu herečka na sociálních sítích oznámila radostnou novinku, vzbudila vlnu dojetí – mezi fanoušky, kolegy i blízkými. „Přiletí klokan a my se moc těšíme. A v divadlech se teď chvíli neuvidíme,“ napsala tehdy s humorem a něžností sobě vlastní.

Veronika zdroj: Profimedia

Těhotenství si podle všeho herečka užívala

Se svým těhotenským bříškem se objevila i na červeném koberci v Karlových Varech. V bílých letních šatech působila doslova jako z pohádky, v níž ona sama často ztvárňuje princezny. Teď už ale do její pohádky přibyla nejdůležitější role – role maminky. „Náš chlapeček. Už pár dní je šťastně na světě. Navždy spolu. “ svěřila se fanouškům, když sdílela fotografii, na níž ji drobné ručičky jejího syna drží pevně za prst.

Snímek obrazovky 2025-08-20 164155 zdroj: Instagram

Veronika Khek Kubařová si získala srdce diváků a teď to nejdůležitější patří navždy jejímu synovi

Kubařová si během let vybudovala pevné místo v českém filmovém i divadelním světě. Diváci si ji oblíbili v úspěšných snímcích Ženy v běhu, Nejkrásnější hádanka či Rafťáci, kde zaujala svou přirozeností a šarmem. Kromě herectví se však dokázala prosadit i na jiném poli, v roce 2019 zazářila na tanečním parketu soutěže StarDance, kde společně s Dominikem Vodičkou zvítězila. Tehdy dokázala, že kromě talentu a píle má i obrovské srdce pro show a dokáže oslovit velké spektrum publika různých věkových kategorií.

Veronika Khek Kubařová
Magazín
Veronika Khek Kubařová: Nejkrásnější úsměv českého showbyznysu a romanticky vzdušné looky

Dnes ale stojí před úplně novou rolí, která nemá s filmovými scénáři ani televizními reflektory nic společného. Její "největší životní tanec“ právě začíná – tentokrát s malým synkem v náručí a životem, který bude režírovat s láskou a mateřskou něhou.

