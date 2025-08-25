Horoskop na týden 25.–31. srpna: Uran zamíchá kartami! Čekají vás překvapení, která obrátí plány vzhůru nohama
25. 8. 2025 – 12:00 | Magazín | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc a Uran rozhoupou vaše jistoty. Čekejte nečekané, od vnitřních vhledů až po odvážné kroky, které vás posunou dál. Co hvězdy připravily právě vám?
Nový týden přináší víc než jen změnu v kalendáři. Dorůstající Měsíc vás povede k širšímu pohledu na svět, zatímco Uran se rozhodne zamíchat kartami a otřese oblastmi, kde jste si zvykli chodit po vyšlapaných cestách. Místy to může být divoké, ale právě tahle nečekanost přinese čerstvý vítr, odvahu a inspiraci.
Beran
Osvobození. Tento týden vás bude hnát touha vymanit se ze své vnitřní klece. Otázka „Proč to vůbec dělám?“ se stane klíčovou a donutí vás přehodnotit zaběhlé návyky. Možná se vzdáte rutinních úkolů a začnete hledat nové nápady. Ve středu čekejte důležitý rozhovor, může vás nasměrovat k odvážnějším formám sebevyjádření, třeba k hereckému kurzu nebo psychologickému workshopu.Dobré dny: 26. 8., 29. 8.
Býk
Peníze. Tento týden vás čeká nepředvídatelný vztah k financím. Život vás otestuje, zda inklinujete k utrácení, nebo naopak k přehnané šetrnosti. Osvobodit se můžete prací s prostorem: úklidem, tříděním věcí, zbavováním se nepotřebného. Vyhněte se riskantním finančním dobrodružstvím, i když na první pohled vypadají lákavě.Šťastné dny: 25. 8., 28. 8.
Blíženci
Změny. Uran vstupuje do vašeho znamení a spouští něco jako restart. Procesy kolem vás se zrychlí a vy si možná uvědomíte, že role, které jste kdysi hráli s nadšením, už k vám nepatří. Přehodnocení se může dotknout vašich zvyků, stylu komunikace i image. Vaše okolí si změn všimne a zpětná vazba vás potěší. Tenhle upgrade má velkou šanci posunout vás dál.Šťastné dny: 27. 8., 30. 8.
Rak
Vhled. Vaše sny a náhlé intuice vám tento týden napoví víc, než byste čekali. Nebude to mystika, ale zesílený vnitřní hlas pod vlivem Uranu. Ten vás bude tlačit k tomu, abyste se osvobodili od psychických bloků a přesvědčení, která vás svazují. Pomoci může meditace, psaní deníku nebo terapie.Šťastné dny: 26. 8., 31. 8.
Lev
Riziko. Touha po nových setkáních, večírcích a živých rozhovorech vás může vést k náhlému odchodu ze starých vztahů nebo projektů. Ostatním se vaše kroky mohou zdát výstřední, ale věřte své intuici, ukazuje vám cestu k sobě. Nebojte se riskovat, zisk bude nakonec větší než ztráta.Šťastné dny: 25. 8., 29. 8.
Panna
Aktualizace. V práci nebo v otázkách reputace narazíte na zádrhel, který vás donutí zamyslet se, zda jdete správným směrem. Střed týdne je vhodný k vyzkoušení odvážného přístupu, změně strategie nebo hledání nových spojenců. Nebojte se vystoupit z řady, Uran vás v tom podpoří.Šťastné dny: 27. 8., 30. 8.
Váhy
Nový pohled. Tento týden vás čeká rozhodnutí, které změní váš dosavadní pohled na svět. To, co se dříve zdálo složité, se stane jasné a jednoduché. Uprostřed týdne přijde setkání, které probudí vaši zvědavost a může vás vést k novému směru, třeba k novému koníčku nebo studiu.Dobré dny: 26. 8., 28. 8.
Štír
Transformace. Vstupujete do cyklu hlubokých osobních proměn. Možná zjistíte, že vás láká spíše samostatná práce než týmová spolupráce. Ke konci týdne vás čekají intenzivní rozhovory, které otevřou skryté možnosti a odhalí váš nevyužitý potenciál.Dobré dny: 25. 8., 30. 8.
Střelec
Šance. Tento týden vás čekají zkoušky v byznysu i lásce. Budete muset čelit pravdám, které jste dlouho odkládali, a to může přinést hádky nebo i rozchody. Berte to ale jako očistu, vesmír vás odvádí od slepých uliček a nabízí novou cestu.Šťastné dny: 27. 8., 29. 8.
Kozoroh
Vykládání. Monotónní práce a nesmyslné požadavky vás unaví a donutí přehodnotit svůj rozvrh i kariérní směřování. Poslední srpnový týden je příhodný k zamyšlení, co vás skutečně naplňuje. Uran vám pomůže najít cestu z rutiny, stačí udělat první krok.Šťastné dny: 26. 8., 31. 8.
Vodnář
Kreativita. Uran vás tento týden posadí na tvůrčí vlnu. Možná sáhnete po malířském štětci, hereckém scénáři nebo šicím stroji, i když to normálně není vaše parketa. Dovolte si zářit a zkoušejte nové způsoby sebevyjádření. Výsledky vás mile překvapí.Šťastné dny: 25. 8., 28. 8.
Ryby
Přijetí. V rodině vás čekají změny, které nebudete mít plně pod kontrolou. Od rekonstrukce po nečekanou návštěvu příbuzných. Vyvolají ve vás potřebu vlastního prostoru a klidu. Podrážděnost se rozplyne ve chvíli, kdy přestanete bojovat s okolnostmi a přijmete je takové, jaké jsou.Příznivé dny: 27. 8., 30. 8.